MacBook Air (2022) da 13" con M2: bastano 949€ per il laptop del momento

Se cerchi un laptop portatile che offra prestazioni di alto livello, un design raffinato e un prezzo vantaggioso, il MacBook Air (2022) con il processore Apple Silicon M2 è l'opzione ideale per le tue esigenze. Nello specifico, il modello in questione è quello con schermo da 13 pollici, 8 GB di memoria unificata e 256 GB di SSD. Disponibile su Amazon a soli 949,00€, con IVA e spese di spedizione incluse, questo portatile è un'occasione da non perdere per chi desidera un dispositivo di qualità superiore.

MacBook Air (2022): ecco perché comprarlo

Il MacBook Air (2022) è dotato del processore Apple Silicon M2; questo chip rappresenta un enorme passo avanti rispetto alla generazione precedente, offrendo prestazioni straordinarie e una maggiore efficienza energetica. Con l'M2, puoi aspettarti tempi di risposta rapidi, capacità multitasking eccellenti e prestazioni migliorate per tutte le tue applicazioni quotidiane. Con uno spessore di soli 11,3 mm e un peso di appena 1,24 kg, è incredibilmente facile da trasportare, rendendolo ideale per chi è sempre in movimento. Offre una qualità visiva eccezionale con una risoluzione di 2560 x 1600 pixel, garantendo colori vividi e dettagli nitidi. La tecnologia True Tone regola automaticamente la temperatura del colore per adattarsi all'illuminazione ambientale. Inoltre, è progettato per garantire una durata della batteria eccezionale, fino a 18 ore di utilizzo continuo. Il laptop è equipaggiato con due porte Thunderbolt 4, che offrono velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps e supportano il collegamento a schermi esterni. Questa connettività moderna ti consente di collegare facilmente dispositivi esterni e migliorare la tua produttività.

Con un prezzo di 949,00€ su Amazon, il MacBook Air (2022) rappresenta best buy incredibile; l'IVA è inclusa così come le spese di spedizione. Corri a prenderlo adesso, a questa cifra è imperdibile. Avrai accesso alla spedizione rapida in uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.

