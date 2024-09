MacBook Air (2022) da 13" con M2: a soli 949€ è il miglior PC da comprare

Se stai cercando un laptop leggero, potente e versatile per lavoro, studio o svago, il MacBook Air (2022) con il processore Apple Silicon M2 rappresenta l'opzione perfetta. Disponibile su Amazon a 949,00€, IVA e spedizione incluse, questo portatile offre prestazioni elevate in un design raffinato e compatto. Ecco perché vale la pena considerare l'acquisto, anche perché con il servizio di Prime avrai accesso alla consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine.

MacBook Air (2022): ecco perché comprarlo

Il cuore del MacBook Air 2022 è il chip M2, un processore sviluppato da Apple che eleva le prestazioni a nuovi livelli. Rispetto al suo predecessore M1, il SoC di seconda generazione mostra un incremento notevole in velocità e capacità, specialmente in applicazioni esigenti come l'editing video, la grafica e il multitasking. Grazie a un'architettura di 8 core e una GPU di 10 core, gestisce agilmente anche i compiti più impegnativi.

Lavorando su presentazioni, modificando foto o navigando in internet, il MacBook Air in questione assicura una fluidità e reattività senza pari. Inoltre, riesce ad ottimizzare l'efficienza energetica, estendendo l'autonomia della batteria fino a 18 ore, ideale per chi necessita di un laptop operativo per l'intera giornata senza la necessità di ricarica.

Il display Retina da 13,6 pollici del MacBook Air mostra colori brillanti e dettagli cristallini con una risoluzione di 2560x1664 pixel. Supportando True Tone, si adatta automaticamente all'illuminazione ambientale, minimizzando lo sforzo visivo e garantendo un'esperienza visiva più confortevole. Un tratto distintivo del laptop in questione è il suo design ultra-sottile e leggero. Pesando solo 1,24 kg e con uno spessore di 11,3 mm, è estremamente portatile, perfetto per chi viaggia frequentemente. Puoi facilmente trasportarlo in uno zaino o in una borsa senza alcun disagio.

Grazie al servizio di Amazon Prime poi, potrai beneficiare della consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell'ordine. Corri a prendere adesso il MacBook Air (2022) visto che, nella sua iterazione con schermo da 13", processore Apple Silicon M2, costa sol 949,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.