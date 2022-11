MacBook Air 2022 con M2, Amazon fa sul serio: 414€ di sconto

Amazon oggi è davvero scatenata e ci propone in offerta anche il fantastico MacBook Air 2022 con processore M2, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD con uno sconto clamoroso di 414 euro. Esatto, tutto quello che devi fare è aggiungerlo al carrello, completare l'ordine a questo prezzo e potrai riceverlo a casa già domani grazie alla spedizione Prime inclusa.

MacBook Air 2022: l'offerta folle di Amazon

MacBook Air 2022 è un notebook che non ha certo bisogno di presentazioni: dotato del processore Apple M2 di ultima generazione ti garantisce prestazioni fulminee e un'efficienza energetica tale da durarti fino a 18 ore in riproduzione video.

Il tutto con il solito design elegante e leggero che contraddistingue questa linea di Mac portatili, con un peso di soli 1,24 kg e una scocca ultrasottile che lo rende perfetto per lavorare, giocare e creare ovunque ti trovi. Una potenza che viene risaltata dal fantastico display Liquid Retina da 13.6 pollici con una luminosità superiore ai 500 nit, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori.

Videocamera FaceTime HD a 1080p, tre microfoni in array, sistema a quattro altoparlanti, porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per le cuffie. A questo MacBook Air 2022 non manca davvero niente, neanche il prezzo: approfitta subito dello sconto Amazon e risparmia oltre 400 euro. Non sappiamo quando ricapiterà.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.