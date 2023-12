Mac mini M2 torna in offerta a 599€ su Amazon (ora anche in 12 rate)

A sorpresa, in queste ore su Amazon il computer desktop Mac mini con chip M2, 8 GB di Ram e 256 GB di archiviazione SSD è tornato in vendita a 599€, grazie allo sconto del 18% sul prezzo di vendita consigliato al pubblico di 729€. Ma soprattutto, è disponibile all'acquisto in 12 rate a interessi zero da 49,92€ al mese. Ecco il link all’offerta.

Compatibile con iPhone e iPad, la versione 2023 del computer desktop Mac mini M2 offre la possibilità di connettersi facilmente e velocemente a tutto ciò che si vuole. Il processore proprietario M2 permette di fare molte più cose in breve tempo, con un importante salto generazionale rispetto alla prima versione.

Mac mini M2 in offerta a 49,92€ al mese per 12 mesi su Amazon (tasso zero)

Il computer desktop Mac mini di Apple si avvale di una memoria efficiente e fluida, che permette di lavorare in multitasking e con grandi file. Il dispositivo ha due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A e una porta HDMI, ed è possibile scegliere anche l’opzione 10 Gb Ethernet, che apre le porte a una connessione ancora più veloce.

Velocità garantita anche per le app (15mila a disposizione), così come la sicurezza, per merito di Apple M2 e macOS Ventura, che offrono funzioni per la privacy e protezione contro i virus. A tutto questo si aggiunge un’archiviazione 100% flash, nonchè tanto spazio per foto e video.

Ottime opportunità anche per gli utenti più creativi, che potranno fare affidamento su prestazioni superiori alla media.

Apple Mac mini con chip M2 è in offerta a 599€ sul sito amazon.it. La disponibilità è immediata e per gli utenti Prime le spese di spedizione sono gratuite.

