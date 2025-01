M Il Figlio del Secolo e Squid Game 2 (quasi) gratis con l'offerta prova Sky e Netflix

È un periodo di grandi arrivi su Sky e Netflix. Da una parte abbiamo M Il Figlio del Secolo, l'ambiziosa serie TV ispirata alla vita di Benito Mussolini e basata sul romanzo di Antonio Scurati con Luca Marinelli nel ruolo del protagonista. Dall'altra abbiamo la sempre discussa Squid Game 2, già disponibile da qualche giorno, ma che se non hai ancora visto ti consigliamo di recuperare.

Come? C'è una speciale offerta di Sky e Netflix che ti permette di accedere a tutti i contenuti di entrambe le piattaforme per un mese al prezzo simbolico di 9 euro. Ti spieghiamo subito come funziona.

La prova gratuita per vedere tutto Sky e Netflix per 1 mese

Il funzionamento di questa prova è davvero molto semplice: puoi attivarla direttamente online e, al prezzo di 9 euro da pagare una volta soltanto, per 30 giorni avrai accesso a tutti i pacchetti Sky, Netflix e Paramount+. Non servirà parabola o installazione, ma potrai sfruttare il decoder Sky direttamente a casa che si collega a internet.

E mentre aspetti il decoder potrai subito sfruttare la tua iscrizione grazie all'applicazione Sky Go, disponibile su smartphone, tablet e PC e attivabile su fino a 4 dispositivi.

In buona sostanza, con l'offerta prova di 30 giorni avrai:

Sky TV, Sky Sport, Sky Calcio, Sky Kids, Sky Cinema con Paramount+

Netflix piano standard Full HD con 2 schermi in contemporanea

Decoder via internet

App Sky GO

Tutto questo al prezzo simbolico di 9 euro. Dopo la prova potrai decidere se abbonarti o restituire semplicemente il decoder, senza costi aggiuntivi.

