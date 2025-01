M. Il figlio del secolo è disponibile: come vedere la serie in streaming dall'estero

M. Il figlio del secolo, una delle serie più attese di questa prima parte di 2025, è finalmente disponibile con i primi episodi. La miniserie, tratta dall'omonimo romanzo, racconta l'ascesa al potere di Benito Mussolini, adottando uno stile narrativo molto interessante e che sta raccogliendo tanti consensi in queste prime ore successive alla messa in onda.

Per vedere M. Il figlio del secolo in streaming è sufficiente affidarsi a NOW, dove è possibile recuperare gli episodi anche on demand. Per accedere alla miniserie è necessario attivare il Pass Entertainment di NOW. Questo Pass prevede un costo a partire da 6,99 euro al mese.

Per vedere M. Il figlio del secolo in streaming dall'estero, invece, può essere necessario un passaggio aggiuntivo. La serie è sempre accessibile tramite NOW (per chi ha attivato il Pass Entertainment). In alcuni casi (soprattutto fuori dall'UE) per accedere alla piattaforma con il proprio account è necessario utilizzare una VPN, selezionando un server italiano.

La VPN da utilizzare, in questo momento, è NordVPN, vero e proprio punto di riferimento per tutti gli utenti alla ricerca di un servizio di questo tipo. Con l'offerta in corso è possibile ridurre il costo del servizio fino a 3,39 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. In alternativa, c'è il piano mensile da 12,99 euro.

Per attivare subito la VPN basta collegarsi al sito ufficiale di NordVPN, tramite il link qui di sotto.

M. Il figlio del secolo: trama, cast e trailer ufficiale

La nuova miniserie è diretta da Joe Wright e scritta da Stefano Bises e Davide Serino. Il protagonista è Luca Marinelli nel ruolo di Benito Mussolini. La storia raccontata dalla serie è tratta dall'omonimo romanzo e segue la vita di Mussolini, a partire dalla fondazione dei Fasci italiani di combattimento del 1919. Gli eventi accompagneranno lo spettatore fino al discorso in Parlamento del 3 gennaio 1925.

Ecco il trailer ufficiale della miniserie:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.