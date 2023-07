Luce e gas a prezzo bloccato e fino a 96€ di sconto con NeN

NeN è uno dei principali fornitori di luce e gas attivi sul mercato. A differenza della maggior parte delle aziende del settore, NeN punta su offerte luce e gas a prezzo bloccato, proponendo tariffe con un costo dell'energia fisso per 12 mesi. Questa soluzione permette di evitare i possibili rincari che, invece, sono sempre dietro l'angolo per chi ha attivato tariffe a prezzo indicizzato (che seguono l'andamento del mercato all'ingrosso).

Con NeN, inoltre, per tutti i nuovi clienti c'è anche un bonus di benvenuto. Per ogni fornitura attivata, infatti, si riceverà uno sconto di 48 euro in bolletta (4 euro al mese per i primi 12 mesi). Attivando luce e gas con NeN, quindi, lo sconto sarà di 96 euro. Si tratta di una promozione davvero ottima, soprattutto per chi consumi ridotti e, quindi, potrà beneficiare di un taglio netto alle spese.

Le offerte del fornitore prevedono un costo dell'energia elettrica pari a 0,198 €/kWh ed un costo del gas naturale pari a 0,72 €/Smc. Come detto, questi costi sono fissi e bloccati per 12 mesi. Come per tutte le offerte luce e gas, inoltre, c'è anche una quota fissa, indipendente dal consumo, pari a 96 euro all'anno per fornitura. Per attivare le promozioni di NeN è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Luce e gas a prezzo bloccato: ecco l'offerta di NeN

NeN utilizza il sistema della rata mensile fissa per emettere 12 bollette uguali nel corso dell'anno per ogni fornitura. Per attivare una delle offerte dell'azienda, infatti, basta caricare una copia dell'ultima bolletta (in formato PDF oppure con una foto). Sulla base del consumo annuo, NeN andrà a calcolare la spesa annuale stimata e, quindi, a definire la rata mensile.

Si tratta di un sistema semplice ed in grado di garantire all'utente la possibilità di conoscere in anticipo l'importo della bolletta. Alla fine dell'anno, la rata sarà ricalcolata sulla base dei consumi effettivi registrati dall'utente. Per verificare subito l'importo della rata e attivare una delle offerte NeN è possibile seguire il link qui di sotto.

