Logitech MX Master 3S: mouse wireless ergonomico ad alte prestazioni

Vuoi accaparrarti un mouse che ti permette di essere più efficiente durante le due sessioni di lavoro senza affaticare la mano e riuscendo a scorrere su qualsiasi superficie? Allora goditi questa promozione di Amazon. Se fai veloce puoi mettere nel tuo carrello Logitech MX Master 3S a soli 75,99 euro, invece che 88,89 euro.

Con lo sconto del 15% avrai la possibilità di risparmiare un bel po' e soprattutto di mettere le mani su un mouse wireless dalle prestazioni straordinarie. È compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi ed è in grado di scorrere praticamente su qualsiasi superficie. Pochissimo rumore, grande autonomia e un design che garantisce il massimo del comfort.

Logitech MX Master 3S: il migliore mouse a questa cifra

Se non vuoi spendere un patrimonio allora devi sicuramente avere Logitech MX Master 3S e lo devi acquistare adesso che è in sconto. Come dicevamo una delle sue caratteristiche è il design ergonomico studiato appositamente per garantire un'impugnatura maneggevole e offrire un maggiore comfort. Grazie al software che potrai scaricare gratuitamente avrai la possibilità inoltre di personalizzare i vari pulsanti.

È dotato di uno scorrimento velocissimo ad alta precisione con 8K DPI e sensibilità personalizzabile. Puoi scorrere le pagine Web o dei documenti in un batter d'occhio. Garantisce anche clic silenziosi per evitare di disturbare. Potrai collegarlo al tuo computer sia tramite il ricevitore wireless che troverai incluso che tramite la connessione Bluetooth e questo gli permette di essere compatibile praticamente con tutti i sistemi operativi.

Stai aspettando dunque? È chiaro che a una cifra del genere lo vorranno tutti e le unità disponibili non sono infinite. Perciò corri su Amazon e acquista il tuo Logitech MX Master 3S a soli 75,99 euro, invece che 88,89 euro. Ti ricordo che, come per ogni promozione, se sei iscritto ai servizi Prime lo riceverai a casa tua in pochi giorni e senza costi aggiuntivi. Se non sei ancora abbonato fallo subito cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.