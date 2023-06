La puoi utilizzare con tre dispositivi Apple in contemporanea, integra una funzione di retroilluminazione smart dei tasti, è robusta, sottile e silenziosa. Ecco perché in tantissimi scelgono la MX Keys Mini di Logitech, la tastiera Bluetooth per definizione. Oggi la versione per Mac (quindi con tutti i tasti per potersi muovere al meglio in macOS) passa da 130€ a 93€ grazie allo sconto Amazon del 28%. La spedizione è gratuita per gli abbonati Prime.

Logitech MX Keys Mini per Mac: l'affare è su Amazon, con lo sconto del 28%

La tastiera MX Keys Mini per Mac conserva molte delle caratteristiche chiave della sua controparte più grande, ma in una dimensione ridotta. È dotata di un layout compatto senza tastierino numerico sulla destra e di un design elegante e minimalista. La tastiera è realizzata con materiali di alta qualità e offre una sensazione di solidità e durabilità.

Una delle caratteristiche distintive della MX Keys Mini è l'utilizzo della tecnologia di connessione avanzata di Logitech. La tastiera può essere collegata al Mac (desktop o notebook che sia) tramite Bluetooth o tramite il ricevitore USB Unifying incluso. Ciò offre una maggiore flessibilità di utilizzo, consentendo di connettere la tastiera a più dispositivi (Mac, MacBook, iPad) e di passare facilmente tra di essi premendo un tasto dedicato.

La tastiera wireless di Logitech restituisce una sensazione di digitazione reattiva e silenziosa. La retroilluminazione consente un utilizzo confortevole anche in condizioni di scarsa illuminazione, e poi è smart. In breve, è dotata di un sensore di prossimità che rileva la presenza delle mani dell'utente e attiva automaticamente la retroilluminazione quando si avvicinano ai tasti.

La Logitech MX Keys Mini per Mac è compatibile con Mac, MacBook e iPad. Inoltre, offre una durata della batteria eccezionale, che può durare fino a 10 giorni con una singola carica. La tastiera viene ricaricata tramite USB-C e supporta anche la funzione di ricarica rapida, che offre fino a 3 ore di utilizzo con soli 1 minuto di ricarica.

