Logitech G413 TKL SE: solo 39€ su Amazon con RISPARMIO OLTRE il 50%!

Sconto incredibile sulla tastiera meccanica Logitech G413 TKL SE: ora a soli 39,99€!

Un design robusto e accattivante

La Logitech G413 TKL SE non è solo una tastiera meccanica, è un vero e proprio capolavoro di design. Realizzata con un telaio superiore in lega di alluminio-magnesio spazzolato, questa tastiera non solo garantisce una durata eccezionale, ma aggiunge anche un tocco di eleganza al tuo setup. I copritasti in PBT, un materiale noto per la sua resistenza all’usura, sono un dettaglio che la distingue nettamente dai concorrenti nella stessa fascia di prezzo.

Prestazioni da vero gamer

Questa tastiera è progettata per i giocatori più esigenti. Gli switch meccanici tattili offrono un feedback preciso, rendendo ogni pressione un’esperienza fluida e reattiva, perfetta per le sessioni di gioco più intense. Inoltre, la funzione anti-ghosting con rollover a 6 tasti assicura che ogni comando venga registrato con precisione, anche durante le combinazioni più complesse.

La Logitech G413 TKL SE è dotata di un’illuminazione a LED bianca che non solo migliora la visibilità in ambienti poco illuminati, ma aggiunge anche un tocco di stile. I 12 tasti funzione dedicati ti permettono di controllare facilmente il volume e la riproduzione multimediale, rendendo questa tastiera non solo un’alleata nel gaming, ma anche nella gestione delle attività quotidiane.

Inoltre grazie alle sue dimensioni super compatte questa tastiera è perfetta per chi ha poco spazio a disposizione. Il cavo USB da 1,8 metri garantisce una connessione stabile e senza interruzioni, compatibile sia con Windows 10 che con macOS X 10.14 e versioni successive.

Il cavo USB da 1,8 metri garantisce una connessione stabile e senza interruzioni, compatibile sia con Windows 10 che con macOS X 10.14 e versioni successive.

