L'offerta PrivadoVPN è eccezionale: 87% di sconto + 3 mesi gratis

Sei alla ricerca di una VPN affidabile? PrivadoVPN è una delle scelte migliori che tu possa fare. Il motivo? Risulta ottima sia per fornire sicurezza durante la navigazione online e la privacy sia per sbloccare le principali piattaforme di streaming. E, cosa non di poco conto, ora è in offerta. Il prezzo è veramente notevole: solo 1,48 euro per avere una delle reti virtuali private più efficienti in circolazione. Non è finita qui, perché sottoscrivendo il piano biennale avrai anche 3 mesi in più gratis.

Le caratteristiche di PrivadoVPN: perchè è una delle migliori

Innanzitutto, PrivadoVPN offre una rete globale di server davvero vasta, con 66 città in tutto il mondo (comprese nazioni come USA, UK, Giappone, Germania, Italia e molte altre). Oltre alla rete di server, mette a disposizione dati illimitati per il traffico: una buona notizia per gli appassionati di streaming e download P2P. Inoltre, può essere utilizzati su dispositivi illimitati: con un solo account è possibile proteggere un numero infinito di device.

Da menzionare, tra le caratteristiche principali di PrivadoVPN, anche l'ad-blocker per gli annunci pubblicitari, la politica di zero-log super rigorosa per cui le tue attività online non saranno mai tracciate o salvate, e il supporto per lo streaming con sblocco delle principali piattaforme tra cui Netflix e Prime Video e assistenza clienti 24/7.

I piani proposti da PrivadoVPN sono i seguenti:

24 mesi + 3 mesi gratis a a €1.48 al mese con uno sconto dell’87%

12 mesi + 3 mesi gratis a €2.00 al mese con uno sconto dell’82%

mensile a €10.99

Per conoscere l’offerta completa di PrivadoVPN clicca qui. Ricordiamo che su tutti i piani è prevista una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall'acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.