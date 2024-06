L'offerta estiva di NordVPN è ideale anche per i viaggi

L'offerta lanciata da NordVPN per l'estate 2024 è molto interessante e, come prevedibile, strizza l'occhio anche a chi si prepara a viaggiare all'estero. Oltre al 69% di sconto massimo sul piano di 2 anni puoi avere infatti anche giga gratis da utilizzare con Saily, l'app che ti permette di avere una eSIM direttamente sul tuo smartphone con un piano dati dedicato per il paese che ti appresti a visitare.

NordVPN: i dettagli sull'offerta per l'estate 2024

Saily è l'app eSIM internazionale ideale per i viaggiatori che offre piani flessibili attivabili in oltre 150 paesi, senza contratti, vincoli o la necessità di acquistare una SIM locale. Un bel sollievo per quando arriverai nel paese che vuoi visitare.

NordVPN è invece il servizio di VPN più famoso e utilizzato al mondo, che garantisce la tua sicurezza online con funzionalità che rendono la tua esperienza di navigazione senza stress: puoi goderti le migliori velocità per lo streaming, mentre sfrutti una crittografia di nuova generazione AES-256 che protegge i tuoi dati, anche su reti WiFi pubbliche.

La funzione Threat Protection, invece, scansiona i download per malware, blocca i tracker e nasconde la pubblicità. Inoltre, con un solo account NordVPN puoi proteggere fino a 10 dispositivi, di ogni genere, rendendolo di fatto ultra conveniente.

Approfitta allora dell'offerta estiva: puoi avere fino al 69% di sconto e giga gratis da utilizzare con l'app Saily. Tutto quello che ti serve per viaggiare e navigare online in tutta sicurezza.

