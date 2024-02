Lo smartwatch DEFINITIVO è il Samsung Galaxy Watch 5 Pro: METÀ PREZZO

Samsung è un'azienda leader in ogni settore in cui opera e oggi va segnalata un'offerta davvero pazzesca con uno sconto del 50% sul Samsung Galaxy Watch 5 Pro che viene venduto alla cifra finale d'acquisto di 249€.

Mega sconto del 50% sul Samsung Galaxy Watch 5 Pro

Il Samsung Galaxy Watch5 Pro è un sofisticato orologio Bluetooth progettato per soddisfare le esigenze degli adulti unisex che cercano funzionalità avanzate in un design elegante. Disponibile nel colore Nero e con un display rotondo da 1,4 pollici, questo smartwatch offre una combinazione di stile e tecnologia.

Una delle caratteristiche distintive è il suo monitoraggio della frequenza cardiaca, che consente agli utenti di tenere sotto controllo la propria salute cardiovascolare in modo accurato e continuo. Grazie al sensore bioattivo 3 in 1, il Galaxy Watch5 Pro è in grado di monitorare non solo la frequenza cardiaca, ma anche altri indicatori vitali come la pressione sanguigna, offrendo un quadro completo della salute dell'utente.

Il dispositivo offre anche funzionalità avanzate di tracciamento dell'attività fisica, tra cui il monitoraggio del sonno e la possibilità di tracciare il percorso tramite GPS. La tecnologia di monitoraggio del sonno permette agli utenti di comprendere meglio i propri pattern di riposo e di adottare abitudini più sane per migliorare la qualità del sonno.

Inoltre, il Galaxy Watch5 Pro si distingue per la sua batteria a lunga durata, che garantisce una maggiore autonomia per supportare l'uso prolungato. Con il display frontale due volte più resistente grazie al display in cristallo di zaffiro e una cassa in Titanio Nero o Grigio, questo smartwatch è progettato per resistere agli urti e alle sollecitazioni quotidiane, garantendo una durata nel tempo.

Su Amazon, oggi, è presente un maxi sconto del 50% sul Samsung Galaxy Watch 5 Pro per un prezzo finale di 249€.

