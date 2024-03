Lo sblocco di MATIC di Polygon mette in gioco 263 milioni di dollari

Il 22 febbraio 2024, Polygon ha concluso il suo evento di sblocco dei token, rilasciando sul mercato circa 263 milioni di dollari in token MATIC. Allo stesso tempo, i token AI hanno superato le aspettative degli investitori con la prevendita di Borroe Finance ($ROE) che ha raccolto oltre 3 milioni di dollari.

Lo sblocco del token MATIC di Polygon segna un traguardo nel mercato delle criptovalute

Il completamento del programma di sblocco dei token di Polygon, iniziato con l'offerta iniziale di monete (ICO), rappresenta un importante traguardo.

I primi partecipanti sono stati pagati in token MATIC in base a determinati termini e scadenze. Ora che queste restrizioni sono state rimosse, tutta l'offerta di token MATIC è disponibile per trader, sviluppatori e utenti.

Secondo i dati di Etherscan, oltre 263 milioni di token MATIC sono stati trasferiti dal contratto di maturazione di Polygon alla Foundation, per un valore di circa 263 milioni di dollari.

Questa transizione rappresenta a sua volta l'ultimo sblocco di token, in seguito all'introduzione completa di MATIC nella circolazione. Nonostante ciò, CoinGecko ha indicato che sono in circolazione 9,3 miliardi di token MATIC su 10 miliardi di offerta totale e massima.

L'analisi dell'andamento dei volumi di Santiment rivela che il volume degli scambi ha raggiunto quasi 760 milioni di dollari il 21 febbraio, ma è sceso a 684 milioni di dollari al momento in cui scriviamo.

Questo indica che non c'è stata una risposta immediata del mercato all'ultimo sblocco di MATIC e ci fa pensare che il token non sia stato fatto circolare completamente al momento dell'analisi.

Il grafico giornaliero di Polygon mostra che MATIC ha subito un calo di prezzo di quasi il 7% il 21 febbraio, passando da circa 1,00 $ a 0,90 $.

Nonostante ciò, al momento della stesura di questo articolo, il token ha registrato una piccola inversione di tendenza con un guadagno di quasi il 2%, passando a circa 1,03 dollari.

Sebbene il prezzo sia diminuito drasticamente, MATIC ha continuato a essere in una tendenza rialzista, con il suo Relative Strength Index (RSI) che è tornato sopra quota 60.

Ciò evidenzia anche la maturità dell'asset nativo di Polygon nel settore delle criptovalute, indicando una piena liquidità e fruibilità.

In futuro, la community e gli stakeholder di Polygon sono ottimisti riguardo ai vantaggi associati alla disponibilità dei token MATIC.

Borroe Finance ($ROE) è un pioniere del finanziamento Web3 con la tecnologia blockchain guidata dall'AI

Borroe Finance ($ROE) è un token guidato dall'intelligenza artificiale che gira sulla blockchain Polygon che funge anche da sidechain di Ethereum (ERC-20). Posizionata come unico elemento di disturbo nel settore dei finanziamenti Web3, introduce un concetto innovativo: convertire i futuri flussi di entrate in NFT per le imprese, fornendo loro un finanziamento immediato.

Questa particolare proposta di valore la distingue da altri progetti che sono offerte di criptovalute guidate dalla popolarità, rendendola sostenibile.

Essendo una criptovaluta deflazionistica, $ROE è stata progettata per favorire la scarsità e una lenta crescita del valore, per cui è consigliabile una strategia di hodling a lungo termine.

Gli investitori che hanno collaborato con Borroe Finance ($ROE) hanno beneficiato delle numerose opportunità di investimento disponibili e di profitti quasi illimitati.

L'attuale prevendita della fase quattro ha già registrato vendite per oltre 3 milioni di dollari ed è chiaro che c'è una forte domanda da parte degli investitori.

La prevendita, di cui è in corso la quarta fase, offre token $ROE al prezzo di 0,019 $ ciascuno. Una volta terminata la fase di prevendita, il token della governance $ROE sarà scambiato sui migliori exchange di criptovalute a un prezzo di vendita di 0,04 $.

Borroe Finance ($ROE) è guidata dai veterani del settore Maxim Prishchepo e Michael Price ed è incentrata sull'onestà e l'integrità. La piattaforma è controllata da BlockAudit, che garantisce sicurezza e trasparenza, mentre il suo contratto intelligente open-source promuove la fiducia degli utenti.

