Linux Mint 22.1 in arrivo a dicembre con Cinnamon rinnovato

Nell'ultima newsletter mensile, il project leader di Linux Mint, Clement Lefebvre, ha condiviso un'anteprima del nuovo tema Cinnamon predefinito in arrivo su Linux Mint 22.1 più avanti quest'anno. Il prossimo aggiornamento dovrebbe infatti essere rilasciato a dicembre 2024, a ridosso delle vacanze di Natale. La nuova versione verrà distribuita con l'ambiente desktop Cinnamon 6.4, ormai imminente. Questo è caratterizzato da un tema rinnovato, molto più scuro, con contrasti più accentati, elementi arrotondati, finestre di dialogo ridisegnate e uno spazio tra le applet e il pannello. Il nuovo tema predefinito Cinnamon in Linux Mint 22.1 introduce anche una finestra di dialogo "Force Quit" riscritta in Clutter. Questa apparirà quando un'applicazione è bloccata e non risponde più. Inoltre, i pulsanti multimediali e l'OSD Workspace sono stati modernizzati. È stata infatti introdotta una nuova applet di stato e le notifiche e le animazioni e il menu principale sono stati migliorati.

Tra le altre novità, Linux Mint 22.1 presenterà un sistema di gestione dei pacchetti notevolmente migliorato. Questo include gli strumenti interni Update Manager e Software Sources basati su Aptkit e Captain. In questo modo viene eliminata la dipendenza da aptdaemon, Synaptic, GDebi, apturl e altri componenti non mantenuti. Come affermato dallo sviluppatore Clement Lefebvre: "Ciò ci ha consentito di rifattorizzare completamente il codice in Update Manager e semplificarne notevolmente l'architettura. Funzionava bene, ma era stato scritto decenni fa e alcune delle tecniche e dei componenti su cui si basava non erano a prova di futuro".

Come previsto, Linux Mint 22.1 sarà basato su Ubuntu 24.04.1 LTS (Noble Numbat) e basato sul kernel Linux 6.8. Bisogna infine ricordare che si tratta il primo aggiornamento di manutenzione di Linux Mint 22. Questa serie verrà supportata con aggiornamenti software e patch di sicurezza fino al 2029.