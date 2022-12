Linux: in arrivo il supporto l'Online File-System Repair con XFS

Proprio qualche giorno fa vi abbiamo parlato del rilascio della nuovissima ed attesissima stable release del kernel del Pinguino. Linux 6.1 LTS è infatti il nuovo ramo di riferimento per il panorama delle distribuzioni e per i progetti software annessi. Questa versione introduce diverse importanti innovazioni come il supporto all'AMD Platform Management Frameworked ed il nujovo modulo software MGLRU che va a migliorare le diverse operazioni di page reclamation code degli applicativi. I developer del kernel stanno quindi proseguendo i lavori e sono già proiettati verso il prossimo ramo di sviluppo, ovvero Linux 6.2, la cui merge window si è da poco aperta in pieno periodo di festività. Quindi proprio in questi giorni stanno via via venendo proposte le nuove aggiunte per Linux 6.2. Ad esempio sono da poco pervenute delle nuove patch inerenti al file system XFS.

XFS è un file system journaled scalabile pensato per minimizzare l'impatto delle letture e scritture massive. Inoltre è stato progetto per implementare una struttura di tabelle molto efficiente che consente l'allocazione rapida dello spazio e la ricerca veloce dei file. Da diverso tempo il team di coder di XFS è all'opera per implementare il supporto alla funzionalità di Online File-System Repair, un feature che consente appunto il ripristino di alcuni file danneggiati o corrotti in diversi contesti. Durante il 2022 la funzionalità ha subito un vasto code redesign e secondo diverse stime dei coder nel breve periodo dovrebbe essere pronta per il merge nel ramo stabile e dunque diventare disponibile per l'implementazione e l'uso su Linux entro il 2023.

Il maintainer del progetto, Darrick Wong, ha scritto un messaggio nella mailing list ufficiale del kernel a riguardo:

"La parte più interessante di tale batch di bugfix e patch riguarda l'online metadata checking code visto che abbiamo avviato la lunga marcia verso il merge della feature di online repair. Spero di riuscire ad eseguire il merge entro il 2023. Inoltre per Linux 6.2 sono in arrivo diversi fix."

L'obbiettivo dei developer di XFS è dunque far rientrare le nuove patch in quest'ultima window merge cosi da garantire la preparazione del terreno per l'arrivo del supporto completo all'Online File-System Repair nelle future release del kernel.