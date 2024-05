Linux 6.8: il kernel raggiunge la fine del suo ciclo di vita

Dopo poco più di tre mesi dal suo rilascio, la serie del kernel Linux 6.8 è stata contrassegnata come EOL (End of Life) sul sito web kernel.org. Ad annunciarlo è stato il famoso sviluppatore e manutentore Linux, Greg Kroah-Hartman. Questo kernel ha introdotto nuove funzionalità come la virtualizzazione LAM (Linear Address Masking) e il supporto della memoria guest-first per KVM. Altre novità riguardano il meccanismo di controllo e riparazione del file system online di base per il file system Bcachefs e supporto per il processore Broadcom BCM2712 in Raspberry Pi 5. Sfortunatamente, Linux 6.8 non è un ramo LTS (Long Term Support) ed ha raggiunto la fine del suo ciclo di vita. L’ultimo aggiornamento della serie è Linux 6.8.12. Per continuare ad avere il supporto del kernel, gli utenti dovranno necessariamente passare a Linux 6.9.

Linux 6.8: le novità introdotte con la versione successiva

Linux 6.9 è stato rilasciato all'inizio di questo mese, il 12 maggio 2024. Questo kernel offre il supporto Rust sulle architetture AArch64 (ARM64), il supporto per il meccanismo Intel FRED (Flexible Return and Event Delivery) per una migliore distribuzione degli eventi di basso livello, il supporto per AMD SNP (Secure Nested Paging) e molte altre modifiche. Naturalmente, Linux 6.9 include anche nuovi driver e aggiornati per supportare l'hardware più recente. Naturalmente, il successore di Linux 6.8 è già arrivato nei repository stabili delle distribuzioni più popolari, tra cui Arch Linux e openSUSE Tumbleweed. Presto sarà disponibile anche per gli utenti Fedora Linux, mentre gli utenti Ubuntu 24.04 LTS possono già installarlo in modo alternativo. Infine, gli utenti Linux Lite possono anche installare il kernel Linux 6.9 dai repository ufficiali.

Proprio come Linux 6.8, il successore Linux 6.9 è ancora un altro ramo del kernel di breve durata supportato solo per un paio di mesi. Gli utenti in cerca di un kernel con supporto a lungo termine possono installare una delle tante serie di kernel LTS disponibili. Tra queste vi sono ad esempio Linux 6.1 LTS o Linux 6.6 LTS, entrambe supportate fino a dicembre 2026.