Linux 6.4-rc2: lo sviluppo procede in modo tranquillo

La settimana scorsa il "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha avviato il ciclo di sviluppo di Linux 6.4 rilasciato la prima release candidate delle sette previste dalla tabella di marcia ufficiale. Esattamente una settimana dopo dunque i coder del progetto si sono tenuti in linea con quanto prestabilito ed hanno prontamente avviato la distribuzione della seconda release candidate di Linux 6.4. Secondo quanto dichiarato da Linus Torvalds si tratta di una build molto tranquilla che include un vasto set di patch e bugfix che vanno ad irrobustire il codice sorgente del kernel oltre a risolvere una serie di vulnerabilità software scoperte durante i lavori di sviluppo.

Ecco il messaggio pubblicato da Linus Torvalds nella mailing list ufficiale del progetto in merito al rilascio di Linux 6.4-rc2:

"È la festa della mamma, questo significa che puoi sorprenderla con una nuova fiammante versione del kernel! Siete molto fortunati, visto che ho appena eseguito il push della nuova versione: Linux 6.4-rc2 è stata rilasciata ed è disponibile nel solito posto. È stata una settimana di lavori abbastanza tranquilla, i contributor hanno iniziato a trovare dei bug nel codice aggiunto durante la merge window ma sembra tutto ok. Un terzo delle novità riguarda i driver (principalmente per le schede video ed alcuni per i media ed il networking), un altro terzo i filesystem (ext4, btrfs e xfs) e l'ultimo terzo è "miscellania" (per lo più si tratta di aggiornamenti riguardanti i selftest, la documentazione, alcuni update per le architetture hardware supportate oltre ad una serie di upgrade del codice "core" del kernel). Adesso torniamo alle normali operazioni di compilazione del kernel della festa della mamma."

In questa build è presente anche un primo supporto per la famiglia di processori AMD modello 78h, ovvero le CPU della serie AMD Phoenix Ryzen Mobile che non sono ancora presenti nel mercato. Se tutto procede come da programma la versione stabile del kernel Linux 6.4 dovrebbe essere resa disponibile entro fine giugno, salvo imprevisti o ritardi nella schedule del progetto.