Linux 6.4: avviato il nuovo ciclo di sviluppo

Sono passate circa due settimane dal rilascio della nuova stable release di Linux 6.3, ovvero l'ultima incarnazione del kernel del Pinguino. In questi giorni il "dittatore benevolo" Linus Torvalds, tramite il classico messaggio pubblicato nella mailing list ufficiale del progetto, ha reso noto che la merge window per l'inclusione delle nuove feature in Linux 6.4 è ormai chiusa e dunque i maintainer e contributor hanno dato il via al ciclo di sviluppo vero e proprio rendendo disponibile la prima release candidate di Linux 6.4. Quindi a partire da questa settimana i developer del progetto si dedicheranno alla stabilizzazione del codice sorgente del kernel.

Ecco le parole di Linus Torvalds in merito al rilascio di Linux 6.4-rc1:

"Quindi eccoci qui, due settimane dopo, con la finestra di merge terminata e la nuova rc1 rilasciata. Le cose appaiono abbastanza normali, l'unica cosa insolita per quanto mi riguarda due pull request che hanno richiesto alcuni update. Sia l'aggiornamento riguardante ITER_UBUF che quello inerente al supporto a LAM per architettura x86 mi hanno portato ad eseguire qualche lavoro di pulizia extra all'interno del codice degli x86 user. Ne sto parlando non per dire "oh, ho dovuto ancora sviluppatore del codice" ma perché questo mi ha portato finalmente a passare ad un algoritmo di gif diff più moderno in pianta stabile. Dunque adesso sto usando l'histogram algorithm che dovrebbe rendere il codice più leggibile."

Linux 6.4 dispone di una serie di feature davvero interessanti come ad esempio: il supporto all' Intel LAM (Liniar Address Masking), all'user events for tracing ed inoltre dovrebbe essere inclusa anche la possibilità per le machine keyring, usate per le MOK (Machine Owner Keys), di includere il salvataggio e la gestione delle CA-enforced key. Sfortunatamente il tanto atteso supporto alla funzionalità di Shadow Stack hardware security non sarà presente in tale edizione del kernel Linux.