Linux 6.3-rc5: il diffstat appare nella norma

I programmatori del progetto Linux hanno rilasciato in questi giorni la quinta build di testing del più recente ramo di sviluppo del kernel del Pinguino. Linux 6.3-rc5 arriva dopo una settimana di lavori dalla precedente versione, ovvero Linux 6.3-rc4, ed anche in questo caso si tratta di uno release che rientra nella norma e che non mostra particolari problematiche, bug o imperfezioni ed al contrario di Linux 6.3-rc3 non si riscontrano dimensioni del diffstat fuori dallo standard. Inoltre, per stessa ammissione del developer capo Linus Torvalds, i ritardi accumulati in passato sono stati sistemati.

Ecco il classifico messaggio di Linus Torvalds pubblicato nella mailing-list ufficiale del progetto in merito al nuovo rilascio di tale build:

"Questa release candidate continua ad essere abbastanza tranquilla e noiosa, che è come piace a me. Il conteggio dei commint ci mostra come le cose si stiano iniziando a calmare come previsto dalle tempistiche stabilite nella tabella di marcia. Anche il diffstat appare del tutto normale. Ovviamente ci potrebbero essere dei bug particolari annidati e non ancora scovati, non si può mai sapere, ma almeno per adesso procede tutto come prestabilito e non dovrebbero esserci questioni per la stable release programmata tra tre settimane. Tocchiamo ferro. In questa build il 75% delle modifiche riguarda i driver."

In Linux 6.3-rc5 è possibile trovare svariate patch dedicate alle problematiche inerenti ad alcune CPU (Central Processing Unit) AMD. In particolare i coder hanno sostanzialmente inserito delle patch per disabilitare le XSAVES instruction oltre all'hardware random number generator per fTPM in determinati modelli di processori AMD Ryzen. Sempre in tale edizione di testing si può reperire il bugfix per le CPU AMD EPYC che riguarda di preciso la throttling protection. Infatti abusando di un bug in tale settore un utente malintenzionato avrebbe potuto eseguire una serie di attacchi sfruttando una falla del Secure Encrypted Virtualization.