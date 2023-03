Linux 6.3-rc4: i lavori di sviluppo procedono bene

I coder del progetto Linux hanno reso disponibile la nuova build di testing del kernel del Pinguino. Linux 6.3-rc4 è dunque la quarta release di tale tipologia per questo ramo di sviluppo. L'annuncio di questo rilascio è stato dato tramite il classico messaggio sulla mailing list ufficiale dal "dittatore benevolo" Linus Torvalds, che ha sottolineato come questo stadio di sviluppo si sia dimostrato particolarmente tranquillo malgrado la build precedente, ovvero Linux 6.3-rc3, fosse più grande di quanto ci si aspettasse inizialmente. Anche su Linux 6.3-rc4 è possibile reperire diverse patch dedicate alle problematiche riscontrate con alcune CPU (Central Processing Unit) AMD.

Nel dettaglio stiamo parlando del workaround che va a disattivare le XSAVES instruction e l'hardware random number generator per fTPM su alcuni specifici modelli di processori AMD Ryzen. Oltretutto è confermata anche la presenza del bugfix per le CPU AMD EPYC inerente ai problemi con la throttling protection che avrebbero permesso di eseguire attacchi malevoli sfruttando un difetto del sistema di Secure Encrypted Virtualization.

Ecco il commento di Linus Torvalds in merito alla release di Linux 6.3-rc4:

"Le cose appaiono nella norma per questa edizione e per tale stadio di sviluppo. Tutti gli stats sono regolari cosi come gran parte del diffstat. Dico "gran parte" solo perché abbiamo implementato alcuni fix inerenti al file system XFS la scorsa settimana, questo cambiamento fa dunque comparire il diffstat in modo diverso dal normale. Gran parte dei cambiamenti del codice sono abbastanza minimali.

Dunque invece della classica situazione in cui più del 50% dei cambiamenti riguarda i driver questa volta il diffstat della rc4 riguarda solo per un terzo i driver, un altro terzo i file system ed il restante terzo tutto il resto. Ovviamente non tutti i cambiamenti dei file system riguardano XFS, ci sono delle patch anche per cifs, btrfs e ksmbd."