Linux 6.3-rc3: una build di testing più grande del normale

Il "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha reso disponibili, pubblicando anche il classico messaggio sulla mailing list del progetto, la terza release candidate di Linux 6.3. La scorsa settimana per il team di sviluppo è stata abbastanza tranquilla e gran parte delle attenzioni sono state dedicate all'aggiornamento di una serie di driver oltre alla risoluzione di alcuni bug di una certa importanza. Infatti abbiamo visto arrivare due workaround ideati per le CPU (Central Processing Unit) AMD che concretamente vanno a disabilitare le XSAVES instruction e l'hardware random number generator per fTPM di alcuni modelli specifici in modo tale da evitare rallentamenti al workflow dell'utente. Linux 6.3-rc3 è una build di testing con una dimensione più grande del normale.

Ecco il commento di Linus Torvalds in merito:

"Linux 6.3-rc3 è abbastanza grossa. Nulla che sia preoccupante, il diffstat è leggermente inusuale visto che ci sono delle differenza relativamente grandi in alcuni script e nelle selftest directories. Questo è accaduto a causa del git-ignore script removal e di alcune modifiche inerenti ai kvm selftest. Se ignorate tali parti è una release abbastanza standard, due terzi dei cambiamenti riguarda infatti i driver ed un terzo le retanti parti. Le novità dei driver riguardano un po' tutto, networking gpu e le periferiche audio sono i settori più interessati dalle novità. Oltre a queste aree troviamo una collezione random di fix e i soliti update per le architetture hardware supportate."

Su Linux 6.3-rc3 è reperibile il fix dedicato alle CPU AMD EPYC che riguarda la throttling protection da alcuni potenziali attacchi malevoli che sfruttano il Secure Encrypted Virtualization per mandare in tilt l' AMD Secure Processor tramite una serie di continue e ripetute richieste.

Se non ci saranno imprevisti o problematiche di grossa entità la versione stabile di Linux 6.3 verrà resa disponibile verso la fine di aprile oppure nelle prime settimane di maggio.