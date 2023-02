Linux 6.2-rc8: versione stabile in arrivo la settimana prossima

Il "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha rilasciato, per mezzo del classico post sulla mailing list del progetto dedicata ai developer, l'ottava, ed ultima, release candidate di Linux 6.2. Tale build mette fine al ciclo di sviluppo di questa edizione del kernel del Pinguino. La settimana prossima infatti verrà rilasciata la stable release ed i developer procederanno all'apertura delle merge window per Linux 6.3.

I ritardi nello sviluppo di Linux 6.2 derivano da una serie di fattori. La motivazione principale è stata più volte spiegata dallo stesso Linus Torvalds durante le scorse settimane. Il team di coder ha infatti scelto di prolungare il ciclo di sviluppo di Linux 6.2, rilasciato appunto una rc addizionale rispetto alle canoniche sette, in modo tale da poter gestire nel modo migliore l'alto numero di commint presenti che si sono accumulati a causa delle festività del periodo natalizio. L'assenza di svariati sviluppatori ha infatti comportato un dilatarsi delle tempistiche non indifferente e a cascata questo potrebbe anche riflettersi su Linux 6.3.

Ecco il commento di Linus Torvalds in merito al rilascio di Linux 6.2-rc8 pubblicato nella mailing list:

"Il ramo di sviluppo di Linux 6.2 continua ad essere abbastanza tranquillo. L'unico motivo per cui rc8 esiste sono i problemi già spiegati diverse volte, ovvero recuperare i ritardi accumulati durante le festività natalizie. Dunque eccoci qui, abbiamo implementato alcuni regression fix ma altri invece sono ancora pendenti e saranno sistemati durante questa settimana. Gran parte delle discussioni che ho letto riguardano già le feature da implementare in futuro (su Linux 6.3) ed inoltre ho già una pull request per la prossima merge window nella mia mailbox."

I developer si auspicano di rilasciare la stable release di Linux 6.2 il 20 febbraio. In tale edizione saranno disponibili diverse funzionalità molto interessanti come ad esempio il supporto al Multiple Compression Stream con ZRAM e per l'Online File-System Repair su XFS.