Linux 6.10: annunciata la prima Release Candidate del kernel

Linus Torvalds ha annunciato la disponibilità generale per il test pubblico della prima Release Candidate (RC) development milestone della prossima serie di kernel Linux 6.10. Ciò avviene due settimane dopo l'apertura della finestra di fusione di Linux 6.10, dopo il rilascio del kernel Linux 6.9. I test pubblici sono accessibili per gli sviluppatori e per coloro che desiderano avere un assaggio delle nuove funzionalità della prossima versione del kernel. Le novità del nuovo kernel includono il supporto iniziale di Rust per RISC-V a 64 bit, una nuova chiamata di sistema mseal() per la sigillatura della memoria, crittografia del bus TPM e protezione dell'integrità per il driver TPM, KVM ParaVirt (PV) Supporto IPI (guest e host) per l'architettura LoongArch e modalità di crittografia a blocchi AES-XTS più veloce sulle moderne CPU x86_64. Infine, vi è il supporto RAPL (Running Average Power Limit) per CPU Intel Arrow Lake e Lunar Lake.

Linux 6.10: le principali novità del nuovo kernel

Il nuovo Linux 6.10 promette una migliore gestione della memoria su ARM64 (AArch64) e miglioramenti delle prestazioni per il file system Btrfs. Tale versione introdurrà prestazioni migliorate nell'apertura di file non crittografati su file system che supportano fscrypt. Sono previsti poi aggiornamenti del generatore di numeri casuali, più aggiornamenti di bcachefs e supporto del controllo IOCTL per Landlock. Naturalmente, vi saranno anche driver nuovi e aggiornati per un supporto hardware all'avanguardia. Il kernel Linux 6.10 migliora anche il supporto per diversi laptop aggiungendo varie correzioni ACPI. Inoltre, aggiunge il supporto Intel “Lunar Lake” al driver ACPI DPTF (Intel Dynamic Platform and Thermal Framework). Infine, sono previsti anche miglioramenti di rete. Tra questi vi è supporto GRO fraglist TCP per consentire il concatenamento di più pacchetti TCP, il supporto per l'utilizzo di thread SMP per la gestione dei backlog dei pacchetti e non solo.

Il rilascio finale del kernel Linux 6.10 è previsto per la metà o la fine di luglio 2024. Ciò dipende dalle milestone della Release Candidate (RC) che Linus Torvalds annuncerà fino ad allora. Se le RC saranno solo sette, il nuovo kernel uscirà il 14 luglio. Se le RC dovessero essere otto, allora il rilascio ufficiale potrebbe arrivar il 21 luglio. Gli utenti che desiderano provare kernel Linux 6.10 per un test drive possono scaricare la milestone Release Candidate più recente dal git tree di Linus Torvalds o dal sito web kernel.org. Tuttavia, è necessario ricordare che, al momento, tale versione potrebbe ancora essere instabile.