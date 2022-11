Linux 6.1-rc4: lo sviluppo procede molto bene

Il "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha comunicato alla community di mantainer, utenti ed appassionati, tramite il classico post pubblicato sulla mailing list ufficiale del progetto, il rilascio della quarta release candidate di Linux 6.1. Lo sviluppo di tale ramo del kernel del Pinguino procede molto bene ed in questa nuova build di testing il numero di commint e patch in arrivo sembra essersi ormai stabilizzato e rientrato nella norma.

Inoltre quasi tutte le novità che sono rientrate all'interno della merge window stanno via via venendo inserite senza grosse problematica o intoppi. Come di consueto durante queste settimane i programmatori si stanno focalizzando sulla sistemazione dei bug e delle varie imperfezioni, andando quindi a stabilizzare il codice sorgente del kernel oltre ovviamente ad include i bugfix per la risoluzione delle diverse falle di sicurezza. Inoltre è stata quasi ultimata la rimozione delle feature ormai obsolete come ad esempio il codice inerente all'Intel ICC Compiler.

Ecco l'annuncio di Linus Torvalds riguardante il rilascio di Linux 6.1-rc4:

"Come sperato, e previsto, le cose sembrano essersi calmate e la rc4 è di una dimensione abbastanza normale per questa fase del processo di sviluppo del kernel. Anche il diffstat sembra essere nella norma ad eccezione di un picco di attività riguardante un aggiornamento per drm/amdkfd. Altra cosa che spicca riguarda alcuni update per il driver del file system XFS ed alcune correzioni correlate. Lo shortlog non è nemmeno spaventoso, si tratta delle solite cose: : driver, filesystem, aggiornamenti per le architetture supportate, network e piccole altre cose casuali collocate altrove. Quindi tutto sembra andare bene anche se una maggiore quantità di testing è sempre apprezzata."

La versione stable del kernel Linux 6.1 dovrebbe quindi vedere la luce, salvo imprevisti e problemi dell'ultimo minuto, tra tre, o al massimo quattro, settimane andando quindi a rispettare le tempistiche standard di sviluppo per le nuove versioni stabili.