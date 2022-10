Linux 6.1: deprecato il supporto all'Intel ICC Compiler

Torniamo a parlare delle novità riguardanti il nuovo ramo di sviluppo del kernel Linux 6.1. In questi giorni i developer del progetto hanno comunicato alla community di mantainer e tester che il supporto all'Intel ICC Compiler verrà completamente deprecato. In questi anni infatti LLVM Clang sta accrescendo la sua popolarità, per merito della sue alte capacità prestazionali, mentre buona parte delle distribuzioni Linux si affida ancora al classico GCC (GNU Compiler Collection) per eseguire il build del kernel da pacchettizzare nei file ISO e da inserire nei repository software. Ecco perché continuare a supportare l'Intel ICC Compiler è sembrato uno spreco di risorse ai coder che quindi hanno deciso di rimuovere completamente tale feature da Linux 6.1.

Inizialmente a proporre tale idea è stato il developer Masahiro Yamada. Lui stesso ammette che come kernel developer spesso si dimenticava proprio dell'esistenza di un terza opzione, ovvero l'Intel ICC Compiler, per eseguire le build di Linux. La rimozione del codice, si tratta di circa 300 righe, inerente a questo compiler richiederà davvero poco tempo e si tratterà più che altro di un cambiamento minimo. Inoltre sembra che il supporto ad ICC fosse completamente rotto da diversi anni senza che nessuno se ne sia realmente reso conto.

Il "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha commentato la notizia in modo positivo e si è detto favorevole alla completa rimozione di tale codice:

"Non credo che nessuno abbia mai utilizzato l'Intel ICC Compiler per eseguire la build del kernel Linux. Infatti non ricordo di aver mai letto o sentito nulla riguardo a delle problematiche inerenti con a tale compiler e non credo proprio che il motivo sia perché fosse "ben fatto" e capace di emulare le stesse funzionalità di GCC alla perfezione senza che vi fossero bug o imperfezioni note."

Quindi dopo una breve discussione i developer hanno scelto di rimuovere completamente il codice dell'Intel ICC Compiler dal ramo mainline del Linux kernel tramite una semplice patch.