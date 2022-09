Linux 6.0-rc6: il rilascio della versione stabile si avvicina

Linus Torvalds ha annunciato alla community di utenti, tester e mantainer il rilascio della sesta release candidate di Linux 6.0. In questa build di testing è possibile reperire il solito lavoro di revisione del codice. Oltretutto sono state implementate diverse patch ed upgrade pensati per stabilizzare e rendere più sicuro il kernel del Pinguino. In queste settimane di lavori il progetto ha spento la sua trentunesima candelina . Si tratta di un traguardo notevole per Linux, che si conferma ancora come uno dei software più longevi del panorama open source.

Anche su Linux 6.0-rc6 il team di coder si è dedicato all'inclusione del supporto, anche se in forma sperimentale, del linguaggio di programmazione Rust ed all'implementazione delle più recenti release del driver per il file system XFS.

Ecco l'annuncio ufficiale del rilascio della nuova build di testing da parte del "dittatore benevolo" Linus Torvalds pubblicato sulla a mailing list ufficiale del progetto:

"Questa è una release di testing artificialmente piccola. Infatti la scorsa settimana abbiamo tenuto il Maintainers' Summit a Dublino (insieme all'OSS EU ed a LPC 2022), quindi ci sono stati diversi maintainer in viaggio. Oppure, volendo essere ottimisti, il codice è cosi bello e stabile che non erano necessarie chissà quali correzioni o bugfix. Si sono ben cosciente di quale dei due scenari è il più corretto ma la speranza è l'ultima a morire. In ogni caso le cose sembrano a posto. Mi aspetto inoltre che la prossima release candidate sia più grossa del solito a causa delle pull request che sono state posticipate di una settimana a causa del Maintainers' Summit. Nel peggiore dei casi potrei anche valutare la possibilità di rilasciare anche un ottava rc. Tuttavia ipotizzo che non si trattati di nulla di particolare e spero che sia possibile attenderci alla tabella di marcia già stabilita."

Ufficialmente la versione stabile di Linux 6.0 è programmata, salvo l'insorgere di imprevisti o di bug nel codice inattesi, per le prime settimane del mese di ottobre 2022.