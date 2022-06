Linux 5.19: ecco tutte le novità in arrivo per la piattaforma ARM

Su Linux 5.19, ovvero la futura major release del kernel del Pinguino attesa per la fine dell'estate, sono in arrivo diverse innovazioni di rilievo. Nelle scorse settimana abbiamo ad esempio approfondito la nuova funzione chiamata TDX Enablement Positioned oltre alle novità presenti nei nuovi driver per il file system Btrfs e per il networking subsystem, cioè quella parte del kernel che gestisce le diverse tipologie di connessioni di rete oltre ovviamente ai numerosi protocolli dedicati. In questo articolo ci concentreremo invece sul nuovo codice inerente al supporto per la piattaforma ARM, ovvero quella maggiormente utilizzata nei device embedded oppure negli smartphone e tablet in commercio.

I coder del progetto hanno infatti in programma di eseguire il merge di numerose patch dedicate proprio ad alcuni SoC ARM di nuova generazione e più nello specifico all'abilitazione del supporto all'ARMv4T/v5 multi-platform. Tale tipologia di codice permetterà sostanzialmente ad una singola build del kernel di gestire contemporaneamente un vasto ventaglio di chip e piattaforme ARM senza la necessità di installare manualmente dei driver o attuare configurazioni particolari per ottimizzare le prestazioni e abilitare funzionalità hardware specifiche.

Con il più recente merge di patch su Linux 5.19 è stato concretamente implementato il supporto a questi SoC ARM di ultima generazione:

Renesas RZ/G2UL (R9A07G043)

Renesas RZ/V2M (R9A09G011)

Renesas R-Car V4H (R8A779G0)

Broadcom BCM47622

Corstone1000

Mediatek MT8195 (Kompanio 1200)

NXP i.MXRT1050

Sempre nel ramo di sviluppo di Linux 5.19 sono arrivati anche dei driver riguardanti: due nuovi router WiFI basati sul chip Broadcom BCM4708, due switch ethernet che sfruttano la piattaforma hardware Microchip LAN966 ed otto device che integrano i più recenti SoC Qualcomm Snapdragon.

Oltretutto pare siano in arrivo anche delle patch per garantire una gestione ottimale dei Qualcomm Snap Dragon Sensor Core e dell'on-chip NVMe controller di Apple Silicon, ovvero quello presente sui dispositivi M1 lanciati negli ultimi anni da Apple.