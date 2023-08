L'innovazione è nel Cloud: risparmia il 50% sul piano Lifetime Internxt!

Il mondo dell'archiviazione dati ha subito una trasformazione a dir poco epocale, che ha dato luogo a cambiamenti incredibili specialmente in ambito lavorativo, consentendo a individui e aziende di accedere e condividere i propri dati in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo attraverso due semplici elementi: una connessione Internet e un cloud storage. Tra i più sicuri c'è Internxt, che offre uno sconto del 50% su tutti i suoi piani a vita.

Un'ottima promozione, che permette a tutti di accedere a uno dei servizi di archiviazione più sicuri, affidabili e convenienti sul mercato, a metà prezzo. Che tu sia un professionista, un appassionato di tecnologia o semplicemente alla ricerca di una soluzione affidabile per proteggere i tuoi dati, Internxt è qui per offrirti una soluzione su misura a un prezzo imbattibile.

Internxt è affidabile e sicuro: ecco perché

Creato nel 2020, Internxt ha già conquistato il cuore di oltre un milione di utenti che affidano i propri dati ai suoi servizi innovativi. L'azienda ha ottenuto oltre trenta premi e menzioni, consolidando la sua posizione come un player di spicco nel settore del cloud storage. Questo risultato non è casuale: la combinazione di sicurezza, trasparenza e funzionalità avanzate ha reso Internxt una scelta naturale per coloro che cercano la massima affidabilità.

Una delle garanzie su cui si fonda Internxt è la sua sicurezza senza compromessi. La piattaforma adotta una rigorosa politica di crittografia end-to-end per garantire che i tuoi dati siano al sicuro sia durante il trasferimento che durante l'archiviazione. Grazie alla crittografia zero-knowledge AES-256, puoi avere la certezza che solo tu avrai accesso ai tuoi file archiviati. Inoltre, Internxt è totalmente open-source e trasparente, il che significa che il suo codice sorgente è accessibile a tutti per essere controllato e verificato.

La piattaforma è conforme al rigoroso Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) ed è stata sottoposta a verifica indipendente da Securitum, un leader europeo nei test di penetrazione. Queste certificazioni dimostrano l'alta qualità dei servizi di Internxt e la sua dedizione a garantire la massima protezione dei dati degli utenti.

Internxt offre una gamma di piani per soddisfare le esigenze di qualsiasi utente. Che tu abbia bisogno di spazio per lavoro o per uso personale, ci sono diverse opzioni che possono fare al caso tuo. Trattandosi di soluzioni a vita, una volta acquistato un piano lo spazio di archiviazione è tuo per sempre, senza costi aggiuntivi o sorprese nascoste. I prezzi in sconto del 50% per un periodo di tempo limitato vanno da soli 149 euro per 2 TB di spazio cloud a 499 euro per 10 TB, passando per 249 euro della soluzione da 5 TB di spazio cloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.