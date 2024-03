LinkedIn aggiungerà i giochi alla piattaforma social

LinkedIn, la piattaforma social di proprietà di Microsoft dedicata ai professionisti con più di un miliardo di utenti attivi, ha annunciato introdurrà una grande novità. Il Per aumentare il tempo che gli utenti trascorrono sul social, l’azienda sta pensando di includere anche i giochi. L’app researcher Nima Owji, questo fine settimana ha pubblicato sul suo account X (ex Twitter) un post in cui dichiara di aver trovato prove che LinkedIn sta proprio lavorando su questi nuovi giochi. Inoltre, ha aggiunto che “le aziende verranno classificate nei giochi in base al decine di loro dipendenti!”. Tale notizia è stata poi confermata dalla testata TechCrunch, la quale ha pubblicato una dichiarazione di un portavoce dell’azienda: Stiamo introducendo giochi basati su puzzle all'interno dell'esperienza LinkedIn per sbloccare un po' di divertimento, approfondire le relazioni e, si spera, suscitare opportunità di conversazioni. . . Resta sintonizzato per saperne di più!”.

BREAKING: #LinkedIn is working on IN-APP GAMES! There are going to be a few different games and companies will be ranked in the games based on the scores of their employees! Pretty cool and fun, in my opinion! pic.twitter.com/hLITqc8aqw — Nima Owji (@nima_owji) March 16, 2024

LinkedIn: i possibili giochi puzzle che verranno inclusi nel social

Alcuni dei giochi che LinkedIn sta testando, sempre secondo quanto riportato da TecCruch, hanno nomi come Queens, Inference e Crossclimb. Naturalmente, è possibile che tali nomi possano cambiare quando i giochi saranno ufficialmente pubblicati su LinkedIn. Microsoft, la società madre di LinkedIn, ha una propria divisione di gaming, che lavora su giochi per le sue console Xbox e PC. Recentemente ha anche annunciato che porterà alcuni dei suoi giochi proprietari sulle console PlayStation e Nintendo. Ad oggi non è chiaro se i giochi annunciati da LinkedIn saranno sviluppati dalla stessa divisione di Microsoft.

Nel corso degli anni LinkedIn ha introdotto diverse nuove funzionalità. Tra le ultime vi è l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per la ricerca del lavoro. L’arrivo dei giochi sulla piattaforma è una novità che potrebbe modificare la natura stessa del social, considerato più serioso rispetto alle alternative come Facebook o Instagram. Non è ancora chiaro quanti nuovi titoli intende rilasciare Microsoft, né se questi giochi puzzle verranno monetizzati. Per saperne di più bisognerà attendere i prossimi mesi.