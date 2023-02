Windows e Office rappresentano una delle principali voci di costo quando si allestisce una nuova postazione di studio o di lavoro: il software Microsoft ed alcune utility necessarie sono la base dell'operatività quotidiana, ma implicano oneri di partenza spesso difficili da affrontare. Tuttavia esistono soluzioni nuove, spesso poco conosciute, che aprono a medesime garanzie e prezzi fortemente ridotti.

Ci sono sostanzialmente tre modi per acquistare software. La prima è quella di acquistare software tramite i canali tradizionali, sapendo di andare incontro a costi sempre decisamente importanti; la seconda è quella di acquistare licenze software a prezzo stracciato presso riferimenti improbabili, sapendo che il risparmio è in buona misura legato a formule di acquisto di scarsa affidabilità. La terza via è quella di una azienda italiana che distribuisce licenze usate a prezzo scontato, con tutte le garanzie del caso sulla genuinità del prodotto e piena assistenza sui prodotti anche in fase post-vendita.

Il nome da tenere a mente è quindi quello di LicenSEL, soluzione che può consentire importantissimi risparmi grazie, semplicemente, ad un modo alternativo di gestire le risorse ed il rapporto con la clientela. Vediamo perché.

LicenSEL, come risparmiare su Windows e Office

La chiave di volta sta nella modalità di distribuzione delle licenze. Quando grandi aziende acquistano "a volume" licenze che per qualche motivo si trovano impossibilitate ad utilizzare (vuoi per un cambio di strategia, vuoi per una riduzione di personale, vuoi per altri motivi che disallineano l'andamento dell'azienda rispetto agli investimenti effettuati), tali licenze diventano un asset da poter sfruttare. La soluzione migliore è quella della rivendita, consentendo così il ritorno sul mercato di quei codici che l'azienda non ha più la possibilità di utilizzare.

Tali codici diventano quindi veri e propri software "di seconda mano": questo non significa che siano già stati utilizzati perché, per definizione, un software è un asset intangibile. Semplicemente si tratta di codici licenza acquistati e poi rivenduti, senza che nessuno ne abbia mai fatto uso e senza limite alcuno nel suo utilizzo.

Acquistare Windows e Office con tali modalità diventa quindi un modo perfetto per risparmiare in modo sostanziale, avendo in cambio esattamente quel che è lo stato dei fatti con il sistema operativo e con la suite di produttività. Nessun limite, nessun compromesso: lo stesso software, ma spendendo molto di meno.

Licenze Office con LicenSEL

Non c'è postazione operativa che non abbia Word, Access o Powerpoint al lavoro. Accedere alle risorse di Office significa mettere mano alla produttività quotidiana nel modo più efficiente possibile, potendo così espletare tutto quanto utile per perseguire la mission aziendale o per le necessità quotidiane di casa o studio. Ma quanto è possibile risparmiare se la licenza si acquista su LicenSEL?

Office 2021 Professional Plus a 39,90€

Office 2021 Home&Business Mac a 89,90€ 49,90€

49,90€ Microsoft 365 Family a 119,90€ 89,90€

89,90€ Microsoft 365 Personal a 89,90€ 59,90€

Se nei primi due casi si accede ad una licenza tradizionale, negli ultimi due si ha a che fare con la formula in abbonamento annuale che, nel caso della Family, arriva a comprendere fino a 6 differenti postazioni. Due diversi approcci al software Microsoft, ma in entrambi i casi le licenze LicenSEL sono la soluzione ideale per mettersi in tasca un risparmio insperato e cospicuo.

License Windows Server con LicenSEL

Se un professionista può risparmiare in modo importante sfruttando licenze sul mercato secondario, a maggior ragione il discorso vale per una piccola/media azienda. Qui, infatti, spesso le postazioni sono molte o con task parecchio esigenti, ma il budget disponibile è sempre inevitabilmente ridotto: grazie al risparmio garantito dalle soluzioni server, i vantaggi degli sconti Windows si sommano a quelli di soluzioni che si calano facilmente su realtà aziendali dalle 2 alle 50 unità. Qualche esempio:

Windows Server Remote Desktop Services 2022 (50 CAL) a 229,99€ 199,90€

199,90€ Windows Server 2022 Standard a 199,90€ 199,90€

199,90€ Windows Server Essentials 2019 a 99,90€ 49,90€

49,90€ Microsoft SQL Server Standard 2019 a 299,90 119,90€

Licenze multilingua, con licenza senza alcuna scadenza e installazioni immediate per portare l'azienda immediatamente in produzione. Nessuna attesa, nessuna indecisione: si acquista, si risparmia, si produce.

Licenze Windows con LicenSEL

Per capire il tipo di risparmio al quale si va incontro, è sufficiente valutare alcuni esempi in ambito Windows, dove le opportunità sono variegate:

29,90 invece di 59,90: accedere all'ultimissima versione di Windows con una spesa addirittura dimezzata è del tutto possibile e senza problema alcuno. Il riferimento è una azienda italiana, che distribuisce dall'Italia e che offre assistenza in lingua italiana. Ma non è questo l'unico sconto a cui è possibile mettere mano, perché se si apre l'orizzonte anche all'ambito Office ecco che le opportunità si moltiplicano ulteriormente.

Licenze usate: download e installazione

Windows o Office tramite licenza usata? Non è un problema. Se LicenSEL può vantare circa 1600 recensioni su TrustPilot con ben 4,9/5 di voto, del resto, un motivo evidentemente c'è.

Per capire ciò che accade dopo l'acquisto è sufficiente partire da un dettaglio: LicenSEL non vende il software in sé, ma il relativo codice di attivazione. Il software non sarà dunque scaricato da server che non siano quelli proprietari e ufficiali. Una volta acquistato il codice di attivazione per Windows 11, ad esempio, si riceveranno le istruzioni per andare a scaricare l'installer dal sito Microsoft. A questo punto sarà sufficiente installare il tutto e quindi attivare la licenza utilizzando il codice ricevuto da LicenSEL.

Software genuino al 100%, licenze affidabili in distribuzione "ESD" (solo online, tramite codice di attivazione ricevuto via mail), ricezione rapida, attivazione immediata. Sicuri anche i pagamenti, tramite Google Pay, Amazon Pay o PayPal. LicenSEL, del resto, è rivenditore certificato Microsoft di licenze acquisite sul mercato secondario (ID Partner MPN 6541424) e, in caso di dubbi o problemi, nulla è più semplice e diretto di un servizio assistenza su WhatsApp (disponibile tutto il giorno, tutti i giorni) che consenta di fugare qualsiasi indecisione in fase di acquisto, download o installazione.

E c'è di più. Grazie al bollino di qualità "Protezione Acquirenti" di Trusted Shop, qualsiasi acquisto risulta coperto da apposita garanzia che prevede appositi rimborsi nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'operazione non dovesse andare a buon fine. Un motivo in più di fiducia e affidabilità, insomma, per intraprendere questa strada e risparmiare.

