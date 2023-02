LibreOffice 7.5: ecco tutte le novità

I coder della The Document Foundation hanno annunciato la disponibilità, per mezzo di un post pubblicato sul blog ufficiale del progetto, della major release di LibreOffice 7.5. Tale edizione inaugura quindi il nuovo ramo stabile del progetto ed include tutta una serie di migliorie che concretamente migliorano gli strumenti messi a disposizione in tale suite d'ufficio open source. LibreOffice 7.5 arriva dopo circa sei mesi di sviluppo ed implementa ad esempio il supporto alla dark mode nativa dei diversi sistemi operativi. Si tratta di una novità non da poco visto che questa feature può ridurre l'affaticamento degli occhi quando si passa molto tempo davanti al monitor in un ambiente scarsamente illuminato.

In LibreOffice 7.5 troviamo anche una rinnovata Single Toolbar UI dotata di controlli che si adattano in base al contesto. In questa edizione è stato migliorata la gestione dei Font tramite l'introduzione di diverse opzioni dedicate ed inoltre è adesso possibile eseguire lo zoom e la rotazione degli oggetti nel documento tramite le geasture sul touchpad. Su LibreOffice 7.5 è stata ritoccata la funzionalità d'esportazione dei documenti in formato PDF, che ora disponine di svariate funzioni extra.

Per quanto riguarda gli utenti delle distribuzioni Linux ci sono diverse innovazioni sotto il cofano come ad esempio uno scrolling decisamente più fluido grazie ad una maggiore integrazione con le librerie GTK3 e le diverse scrollbar. Oltretutto LibreOffice 7.5 supporta finalmente lo stile di GNOME Adwaita con i diversi angoli stondanti, questo elemento permette sicuramente una maggiore integrazione con tale desktop environment open source.

LibreOffice Write 7.5 beneficia di una serie di innovazioni riguardanti la gestione dei bookmark, che ora risultano decisamente più visibili, inoltre sono stati aggiungi dei nuovi content control type per migliorare la qualità dei form all'interno dei file esportati in formato PDF.

LibreOffice 7.5 viene distribuita oltre che per Linux anche per Windows e MacOS. Il nuovo installer è disponibile per il download gratuito direttamente dal sito ufficiale del progetto.