LibreOffice 7.5 Beta: migliorata l'esportazione in PDF ed il tema scuro

I developer della The Document Foundation hanno reso disponibile la nuova beta release di LibreOffice 7.5. Il ramo di sviluppo di questa nota suite d'ufficio open source include diverse novità di rilievo che una volta rilasciate in forma stabile andranno a migliorare la già ampia dotazione di funzionalità integrante. Questa beta rientra perfettamente nella tabella di marcia stabilita dai coder, che lo scorso mese hanno deprecato il vecchio ramo 7.3 e si sono dunque focalizzati sullo sviluppo di LibreOffice 7.5 beta. Una delle innovazioni più interessanti che possiamo reperire in quest'ultima build di testing riguarda l'esportazione in formato PDF dei documenti. Ora infatti è stato implementato il supporto all'exporting anche degli: embedding color font, dei color layer, dei color bitmap. Quindi ora si possono ottenere dei PDF più dettagliati che includono per esempio glifi particolari o delle emoji.

In LibreOffice 7.5 beta è stato notevolmente migliorato il tema nero ad alto contrasto, che adesso risulta notevolmente più integrato e visibile. Inoltre è stato aggiunto il supporto per le gesture di zoom e rotazione con il trackpad. Piccola novità introdotta anche per gli utenti di macOS che da questa beta beneficiano finalmente del supporto per i font embedded.

Sempre su LibreOffice 7.5 beta il word processor della suite, Writer, gode di un nuovo plain text type content control e di varie migliorie per la gestione dei bookmark dei documenti. Mentre su LibreOffice Impress, il programma dedicato alle presentazioni multimediali, è stato implementato il supporto per i video cropped, che quindi possono essere utilizzati senza problemi all'interno dei file generati tramite tale applicativo.

LibreOffice 7.5 Beta è disponibile per il download dal sito ufficiale del progetto. Ovviamente essendo una build di testing è potenzialmente instabile, quindi ne sconsigliamo l'uso in ambienti di produzione. La versione stabile di tale ramo infatti è attesa per le prime settimane di febbraio 2023. Per il momento è quindi consigliabile continuare ad utilizzare LibreOffice 7.4.