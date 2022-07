LibreOffice 7.4 RC1: arrivato il supporto al formato WebP

Gli sviluppatori della Document Foundation hanno annunciato alla propria community di tester e appassionati la disponibilità di una nuova versione di testing di LibreOffice. Questa release candidate di LibreOffice 7.4 è quasi sicuramente l'ultima build del ramo di sviluppo prima del rilascio della stable release attesa per meta di agosto. LibreOffice 7.4 RC1 introduce una serie di innovazioni interessanti che contribuiscono a migliorare la già ottima user experience generale di questa suite d'ufficio open source. Ad esempio una delle novità più interessanti riguarda l'introduzione del supporto per il formato WebP, ovvero uno standard aperto sviluppato dai coder di Google e dedicato alla compressione delle immagini da utilizzare in ambito web.

Il formato WebP è nato partendo dalle tecnologie presenti in VP8, un codec video realizzato da On2 Technologies. Oltretutto WebP è interconnesso con WebM, un protocollo di compressione audio/video open source e royalty free il cui progetto è attivamente foraggiato dalla stessa Google. WebP è stato ideato appositamente per garantire l'ottimizzazione del caricamento delle varie tipologie di immagini all'interno dei siti internet anche a discapito della qualità generale, tramite la generazione di file più piccoli, e dunque di foto meno definite, cosi da garantire un caricamento delle pagine più rapido.

WebP è dunque diventato abbastanza popolare in questi anni. Tutti i principali browser web lo supportano egli applicativi di messaggistica instantanea come Telegram o Whatsapp lo implementano per la gestione degli sticker.

LibreOffice 7.4 RC1 gode di varie migliorie della UI (User Interface) che adesso in vari pannelli ed utility appare più rifinita e moderna. LibreOffice Writer, il word processor della suite, beneficia di diversi nuovi typographic setting mentre LibreOffice Calc, il programma per i fogli di calcolo, può ora gestire fino a 16,384 colonne ed inoltre adesso dispone del supporto all'importazione ed all'esportazione di file d'immagine in formato WebP.

LibreOffice 7.4 RC1 è una release di testing dunque non è indicata per gli ambienti di lavoro. Consigliamo dunque di attendere agosto per eseguire l'aggiornamento.