LibreOffice 7.4.5: risolti numerosi bug e imperfezioni

I programmatori della The Document Foundation hanno annunciato alla propria community di utenti ed appassionati, tramite un post sul blog ufficiale del progetto, la disponibilità di una nuova point release di LibreOffice 7.4. In questa build, arrivata dopo appena due settimane di sviluppo, possiamo trovare una grande serie di bugfix e patch che vanno concretamente a migliorare la stabilità generale del codice sorgente dei diversi applicativi presenti nella suite. Ad esempio in LibreOffice 7.4.5 è stato sistemato un fastidiosissimo bug che comportava il crash dell'applicativo quando l'utente eseguiva il click sull'header o sul footer button dopo aver eseguito lo scrolling all'interno di LibreOffice Write. Per la precisione tale imperfezione era stata scoperta nella precedente edizione, ovvero LibreOffice 7.4.4, ed affliggeva una vasta pletora di utenti su diverse configurazioni hardware.

In buona sostanza LibreOffice 7.4.5 va a migliorare notevolmente la UX (User Experience) generale. Ecco perché i coder della fondazione consigliano caldamente a tutti gli utilizzatori della suite d'ufficio di eseguire l'aggiornamento il prima possibile. Per farlo basta recarsi sul menu chiamato "Aiuto", selezionare la voce "Cerca Aggiornamenti" ed in fine pigiare il pratico bottone "Scarica" per essere reindirizzati sul sito ufficiale del progetto dove è possibile trovare i diversi installer dedicati ai numerosi sistemi operativi supportati.

Per le distribuzione Linux possiamo reperire i pratici pacchetti precompilati .deb, per Debian e derivate come Ubuntu, oppure i .rpm, dedicati invece a Fedora o a openSUSE. Alternativamente se sfruttare il pacchetto flatpak potete usare tale pratico comando da CLI (Command Line Interface):

flatpak update --user org.libreoffice.LibreOffice

Questo aggiornamento era inizialmente previsto per le prime settimane di marzo ma i developer hanno preferito anticipare questa build cosi da eseguire il deploy di una serie di patch di grande importanza, come quella citata ad inizio articolo. La prossima major release del progetto è invece prevista per il 2 febbraio con LibreOffice 7.5.