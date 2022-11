LibreOffice 7.4.3: introdotte diverse patch e bugfix

Gli sviluppatori della The Document Foundation ha comunicato alla propria community di utenti ed appassionati la disponibilità di un nuovo maintenance update per LibreOffice 7.4. In tale build possiamo infatti reperire una vasta pletora di bugfix e patch, per un totale di 100 interventi di tale tipologia, che consentono di migliorare e irrobustire la stabilità generale del codice sorgente del progetto, offrendo quindi una migliore user experience generale dei diversi programmi integrati in tale suite d'ufficio open source. LibreOffice 7.4.3 arriva dopo sei settimane di sviluppo dalla precedente point release e sostanzialmente rappresenta la versione consigliata per chiunque utilizzi questo bundle di applicativi. Infatti qualche settimana fa i coder del progetto hanno annunciato che entro la fine di novembre 2022 il ramo 7.3 arriverà alla fine del proprio ciclo vitale e dunque verrà totalmente dismesso in favore appunto di LibreOffice 7.4.

Gli utenti che fanno ancora uso del ramo 7.3 dovrebbero al più presto eseguire la migrazione a LibreOffice 7.4.3, in modo tale da mettersi al riparo da possibili vulnerabilità di sicurezza che emergeranno in futuro ed ovviamente anche per beneficiare di tutte le innovazioni tecniche e delle feature presenti nell'edizione più recente del software, che secondo i programmatori del progetto è già stata ampiamente rodata da milioni di utenti in giro per il mondo ed è dunque pronta per diventare il punto di riferimento di tutta la community di LibreOffice.

Ecco il commento ufficiale dei developer di The Document Foundation pubblicato all'interno della release note di LibreOffice 7.4.3:

"LibreOffice offre altissimi livelli di compatibilità con le altre altre suite d'ufficio presenti in tale segmento di mercato, il tutto grazie al supporto nativo di ODF (OpenDocument Format), che surclassa gli altri standard proprietari in termini di sicurezza ed affidabilità. LibreOffice offre anche un supporto ottimale per i file creati con Microsoft Office, anche per quanto riguarda i formati meno recenti, in modo tale da assicurare agli utenti l'effettiva proprietà dei documenti redatti con tale suite. "

L'installer di LibreOffice 7.4.3 è disponibile per il download, per tutti i principali sistemi operativi, direttamente dal sito ufficiale del progetto.