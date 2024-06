LibreOffice 24.2.4 rilasciato ufficialmente con 72 bugfix

La Document Foundation ha annunciato la disponibilità generale di LibreOffice 24.2.4 come quarto rilascio dell'ultima serie di LibreOffice 24.2 che risolve più di 70 bug. Questo nuovo aggiornamento correggere alcuni fastidiosi bug, arresti anomali e altri problemi segnalati dagli utenti nell'ultima serie LibreOffice 24.2. In questo modo migliora la stabilità e l'affidabilità complessive dell'ufficio suite. In particolare, la versione LibreOffice 24.2.4 risolve un totale di 72 bug. I dettagli su questi bug sono disponibili nei changelog RC1 e RC2. Questo update è disponibile per il download come file binari per distribuzioni GNU/Linux basate su DEB e RPM dal sito web ufficiale.

LibreOffice 24.2.4: prossimo aggiornamento minore previsto a luglio 2024

Gli utenti che hanno installato LibreOffice 24.2 dai repository software della propria distribuzione Linux, dovranno aspettare l'arrivo della versione 24.2.4. Naturalmente, è anche possibile scaricare i sorgenti dal sito web ufficiale. LibreOffice 24.2 è stato rilasciato il 31 gennaio 2024. Questo aggiornamento principale introdotto importanti modifiche come un nuovo schema di numerazione delle versioni basato sul calendario, nuove funzionalità di sicurezza e accessibilità, nonché una migliore interoperabilità con la suite di app di Microsoft Office. LibreOffice 24.2 sarà supportato con sette aggiornamenti di manutenzione fino al 30 novembre 2024. Il prossimo rilascio minore, LibreOffice 24.2.5, è previsto per metà luglio 2024.

La Document Foundation ricorda inoltre che quella appena rilasciata è l'edizione “Community” di LibreOffice, supportata da volontari. Per le distribuzioni di livello aziendale, l’azienda consiglia di caricare la famiglia di applicazioni LibreOffice Enterprise dei partner dell'ecosistema. Inoltre, Per gli utenti che non necessitano delle funzionalità più recenti e preferiscono una versione che è stata sottoposta a più test e correzioni di bug, la Document Foundation consiglia la famiglia LibreOffice 7.6. Quest’ultima include diversi mesi di correzioni back-port. La versione attuale è LibreOffice 7.6.7 Community. Tuttavia, questa sarà presto sostituita da LibreOffice 24.2.4, ma solo quando sarà disponibile la nuova versione principale LibreOffice 24.8.