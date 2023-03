LibreELEC 11: introdotto il supporto a diverse GPU Nvidia

È disponibile la nuova versione stabile di LibreELEC 11, una distribuzione Linux dedicata all'entertainment center open source Kodi e più in generale agli embedded device classificabili come "media center". LibreELEC 11 viene infatti distribuita assieme a Kodi 20 "Nexus" ed introduce una serie di file ISO dedicati alle GPU Nvidia legacy e più in generale alle configurazioni hardware più datate. Tramite LibreELEC 11 è quindi possibile realizzare un media center "fai da te" sfruttando magari una board ARM oppure un vecchio PC da riciclo che non si usa più perché troppo datato per poter operare come workstation principale ma che tuttavia è ancora abbastanza potente da eseguire senza problemi dei contenuti multimediali.

LibreELEC 11 dispone di un miglior supporto al Raspberry Pi, è stata infatti abilitata la risoluzione 4096×2160, invece della precedente 3840×2160, sui pannelli 4K. Inoltre è ora disponibile anche il supporto all'hardware deconding con i contenuti H264 a 50/60fps grazie all'abilitazione dell'opzione chiamata force_turbo=1 or core_freq_min=500.

Sempre sul versante board ARM sono arrivati i driver per l' Orange Pi 3 LTS. Tuttavia si tratta ancora di un primo supporto sperimentale e serviranno ancora diversi aggiustamenti e bugifx per garantire una UX (User Experience) ottimale ed identica a quella che è possibile ottenere con altre board similari.

Sempre in tale build troviamo anche il codice per la gestione dei vecchi Amlogic device, come ad esempio il 905, S905X/D e l'S912. Su LibreELEC 11 sono state abilitate le funzioni di: h264 playback/seeking, l'HDR per i media in formato HEVC/VP9, l'HDMI multi-channel PCM ed il pass-through audio. I file ISO di LibreELEC 11 godono inoltre del supporto per l'HDR sulle recenti GPU (Graphics Processing Unit) Intel Arc ed AMD Radeon.

I coder del progetto hanno dovuto disabilitare i DVB add-on, componenti che però possono essere sempre riattivati manualmente dall'utente dopo l'installazione del sistema operativo, a causa dell'assenza del supporto ai Digital Devices ed ai TBS nelle recenti versioni del kernel Linux.