Kodi 20 “Nexus”: implementato il supporto all'AV1 Hardware Decoding

I programmatori di Kodi, noto media center open source multipiattaforma, hanno rilasciato un nuovo major update del progetto. Kodi 20, nome in codice “Nexus”, arriva dopo quasi due anni di sviluppo dalla precedente edizione, ovvero Kodi 19 "Matrix", ed è una release molto attesa dalla community di utenti. Questo perché porta con se diverse innovazioni interessanti che vanno concretamente a migliorare le funzionalità del programma. La nuova feature che salta subito all'occhio è il supporto all'Hardware Decoding con il codec video AV1 per le distribuzioni Linux tramite l'uso delle VA-API (Video Acceleration API). Tale funzione permette sostanzialmente di sfruttare a pieno le GPU (Graphics Processing Unit) ed ottenere delle migliori prestazioni durante le fruizione dei contenuti multimediali codificati in tale formato.

Sempre per quanto concerne gli utenti del sistema operativo del Pinguino in Kodi 20 "Nexus" possiamo reperire il supporto completo al server audio PipeWire, che è ormai lo standard per quasi tutte le principali di distribuzioni presenti in rete. Questo software è sostanzialmente un'interfaccia unificata che dona agli utenti l'accesso completo alle sorgenti audio/video presenti nel sistema, permettendo contestualmente di di condividerle, reindirizzarle e manipolarle tramite altri applicativi come ad esempio lo stesso Kodi. Tale componente software è quindi di vitale importanza per tutti i sistemi di home theater, basati su di una distribuzione Linux, fai da te moderni.

Kodi 20 "Nexus" beneficia del supporto iniziale per il protocollo NFS4 (Network File System), a WS-Discovery (SMB discovery) per tutti i sistemi Unix-like e finalmente è arrivato il codice per poter operare nativamente sui dispositivi con SoC ARM Apple Silicon M1. Novità anche per quanto concerne i contenuti in HDR (High Dynamic Range) che 0ra dispongono di un apposito media flag inoltre gli utenti Linux possono finalmente impostare gli HDR output quando il sistema sta utilizzando driver per le GPU che supportano l'utilizzo delle GBM (Generic Buffer Management) API.