Libreboot: rilasciata v. 2024225 con supporto a nuovi hardware

Leah Rowe ha annunciato l’arrivo della versione 20240225 del firmware BIOS/UEFI open source gratuito Libreboot. Questo aggiornamento introduce il supporto per più hardware, oltre ad altri miglioramenti. Libreboot 20240225 è stato rilasciato circa un mese dopo la versione precedente. Si tratta ancora un'altra versione di "test" che dovrebbe essere utilizzata solo da coloro che sono abbastanza coraggiosi da sostituire il proprio firmware BIOS/UEFI proprietario con uno open source. La versione stabile di Libreboot dovrebbe poi arrivare intorno a giugno o luglio 2024. Tra le novità, il firmware offre il supporto per nuove schede madri tra cui HP EliteBook 8560w (include la gestione MXM in SeaBIOS), Dell Latitude E5520, Dell Latitude E5530, Dell Latitude E6520, Dell Latitude E6420, Dell OptiPlex 9020/7020 SFF (e XE2 SFF). Inoltre, è incluso anche Dell OptiPlex 9020/7020 MT (e XE2 MT), quest'ultimo testato sia con Haswell che con Broadwell MRC.

Libreboot: supporto hardware migliorato da flashprog

Un'altra importante novità nella versione Libreboot 20240225 che migliorerà il supporto hardware in futuro è l'uso del software flashprog in sostituzione di flashrom. Questo strumento servirà a identificare, leggere, scrivere, verificare e cancellare i chip flash. Libreboot utilizza flashprog per eseguire il flashing delle immagini del firmware BIOS/UEFI sulle schede madri. Come affermato da Leah Rowe: “Questa è la prima versione di Libreboot a includere sorgenti flashprog, invece di flashrom. D'ora in poi, non forniremo più supporto per la flashrom. Solo flashprog. La distribuzione di flashprog di Libreboot include anche la soluzione alternativa macronix (utile quando si esegue il flashing esterno del ThinkPad X200)”.

Questa versione aggiorna anche l'utilità pico-serprog per supportare il controllo di più chip-select. Ciò consentirà di impostare su un valore elevato i chip-select non utilizzati. Inoltre, potrebbe tornare utile quando si esegue il flashing esterno su un sistema basato su Intel IFD in cui i due flash sono collegati, ma senza resistori tra le linee dati condivise. Ultimo ma non meno importante, gli sviluppatori hanno aggiornato lo script di rilascio di U-Boot per supportare la generazione di archivi sorgente U-Boot autonomi (ad esempio ./update release -m u-boot). Infine, sono stati risolti vari bug. Per maggiori dettagli e per scaricare Libreboot 20240225, basta visitare il sito ufficiale.