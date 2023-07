Liberati adesso delle password con LastPass

LastPass è un gestore password che permette di archiviare in sicurezza e in totale facilità tutte le credenziali, tutto ciò che dovrete ricordare sarà soltanto la password della cassaforte per accedere ai vostri account. È possibile scegliere tra piani personali, familiari o aziendali, in tutti i casi è possibile provarlo gratuitamente fino a 30 giorni prima dell'acquisto. Non sarà necessaria alcuna carta di credito o qualsiasi altro impegno.

Una volta collegati tutti i dispositivi, è possibile avere tutte le password sempre a portata di mano ovunque. Basterà installare l'estensione browser di LastPass e il gioco è fatto!

LastPass: tutte le caratteristiche del password manager

Con LastPass non sarà necessario inventarsi ogni volta una nuova password. Lo farà lui per voi, grazie al generatore integrato con cui è possibile creare nuove credenziali complesse e robuste. Potrete memorizzare informazioni e password su qualsiasi dispositivo in maniera del tutto automatica: basterà un clic o un tocco, anche per compilare velocemente i campi per effettuare gli accessi agli account.

Tutto è protetto da una cifratura AES a 256-bit, che garantisce soltanto a voi l'accesso alle password. La decriptazione avviene infatti unicamente al livello di dispositivo, rendendo quasi impossibili accessi non autorizzati.

Con LastPass i vostri dati sono anche sorvegliati da possibili violazioni, il servizio integrato per il monitoraggio vi avvertirà se una delle vostre informazioni è stata compromessa. Non manca il supporto all'autenticazione a più fattori, come un codice monouso o l'impronta digitale, così da aggiungere un ulteriore livello di protezione per l'accesso alla cassaforte.

Scegliete se optare per un piano totalmente gratuito, adatto e più che sufficiente per un singolo dispositivo, oppure per i piani Premium, Families e per le aziende, con cui beneficiare anche di cloud crittografato, condivisione con più utenti, più casseforti individuali e altri strumenti pensati per l'uso aziendale.

Scegliete ora l'offerta che fa per voi e proteggete le credenziali con LastPass.

