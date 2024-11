Libera: la nuova serie tv di Rai 1 in streaming anche dall'estero

Da martedì 19 novembre, su Rai 1, andrà in onda la nuova serie tv Libera. Diretta dal regista Gianluca Mazzella e prodotta da 11 Marzo Film insieme a Rai Fiction, ha per protagonista l'attrice Lunetta Savino nel ruolo di Libera Orlando, giudice del tribunale di Trieste. Nel cast figurano anche Matteo Martari, Claudio Birgagli, Gioele Dix, Daisy Pieropan, Luca Filippi, Matteo Santorum, Monica Dugo e Roberto Citran.

Se si vive o si è in vacanza all'estero, per vedere in streaming la nuova serie di Rai 1 Libera occorre scaricare l'app RaiPlay e attivare una VPN. Il servizio di rete privata virtuale consente di superare il blocco geografico che impedisce la visione dei contenuti di RaiPlay e delle altre piattaforme streaming quando si è fuori dall'Italia.

Per qualità dello streaming e le funzionalità di sicurezza, una delle migliori VPN è NordVPN, autentico punto di rifermento in questo settore. In questi giorni sul sito ufficiale è attiva l'offerta Black Friday, che consente di usufruire del servizio a partire da 2,99 euro al mese con sconti fino al 74%.

Come vedere la serie tv Libera di Rai 1 in streaming dall'estero

La visione in streaming dall'estero della serie di Rai 1 Libera richiede l'attivazione di una VPN e il download dell'app RaiPlay. Una volta sottoscritto il servizio VPN, bisogna connettersi a un server VPN posizionato in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese e far cadere in automatico le restrizioni geografiche.

Questi i passaggi da seguire:

Attiva un servizio VPN (NordVPN scelta consigliata).

Scarica l'app della VPN scelta.

Esegui il login con le credenziali usate durante la registrazione.

Apri la lista dei server VPN.

Connettiti a un server VPN posizionato in Italia.

Attendi che la connessione sia attiva.

Scarica l'app RaiPlay sul dispositivo dove intendi guardare Libera.

Vai sul riquadro dedicato alla diretta di Rai 1 o alla serie tv con Lunetta Savino.

La prima puntata della serie tv Libera andrà in onda su Rai 1 martedì 19 novembre alle ore 21:30. In totale sono previste quattro puntate in prima serata.

