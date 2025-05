L'estate è alle porte e Airbnb lancia delle novità per la sua app

Il colosso degli affitti brevi, Airbnb, ha annunciato una trasformazione significativa con il lancio della sua app rinnovata, svelata da Brian Chesky durante il keynote di Los Angeles il 13 maggio 2025. Questa mossa rappresenta una svolta strategica, mirata a posizionare l’azienda come un ecosistema completo per i viaggiatori, offrendo non solo alloggi ma anche un’ampia gamma di servizi e funzionalità innovative.

Airbnb: Focus sulle esperienze

La nuova applicazione introduce una sezione dedicata ai servizi di lusso, con dieci categorie disponibili in 260 città globali. Tra i servizi offerti figurano il catering, trattamenti spa e personal training, progettati per competere con le offerte di lusso del settore alberghiero tradizionale. Questo ambizioso progetto ha richiesto un investimento tra i 200 e i 250 milioni di dollari, segnando un ritorno ai piani di diversificazione interrotti durante la pandemia.

Un elemento centrale della strategia è l’espansione della sezione delle esperienze di Airbnb, ora organizzata in 19 categorie che spaziano dai tour architettonici alle performance dal vivo. Queste esperienze sono disponibili in 650 città e includono proposte esclusive come un tour di Notre Dame guidato da un architetto coinvolto nel restauro e attività legate ai Giochi Olimpici Invernali 2026 di Milano, grazie a una partnership strategica.

Airbnb: integrazioni di funzionalità social

Oltre ai servizi e alle esperienze, l’app rinnovata integra funzionalità social avanzate. Gli utenti possono ora visualizzare i partecipanti alle esperienze, condividere contenuti multimediali e comunicare tramite un sistema di messaggistica potenziato, dotato di nuove impostazioni per la privacy. Questo hub sociale mira a rafforzare il senso di comunità tra i viaggiatori e a migliorare l’interazione sulla piattaforma.

Airbnb: la flessione in borsa e il rafforzamento del team di verifica

Nonostante queste innovazioni, Airbnb ha recentemente affrontato una flessione in borsa, causata da previsioni di ricavi inferiori alle aspettative per il primo trimestre 2025. Il rallentamento dei viaggi tra Canada e Stati Uniti è stato identificato come uno dei principali fattori di questa contrazione.

Per garantire l’affidabilità dei nuovi servizi, Airbnb ha rafforzato il proprio team di verifica, includendo esperti legali per valutare certificazioni e requisiti di licenza nelle diverse località. I fornitori selezionati vantano mediamente dieci anni di esperienza nei rispettivi settori, un aspetto fondamentale per mantenere elevati standard di qualità.