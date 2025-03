Lenovo Tab M11 WiFi + LTE da 128 GB è un ottimo tablet per qualità prezzo

Se vuoi acquistare un tablet che non deluda senza però spendere un mucchio di soldi non perdere questa strepitosa occasione che trovi solo su Amazon. Se fai in fretta puoi aggiungere al tuo carrello Lenovo Tab M11 WiFi + LTE a soli 239 euro, invece che 279 euro.

C'è dunque uno sconto del 14% che porta il prezzo a terra e ti fa risparmiare ben 40 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 47,80 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

Lenovo Tab M11 adesso non ha rivali

Sicuramente adesso Lenovo Tab M11 in questa versione ha pochi rivali, soprattutto per il suo rapporto qualità prezzo. Essendo poi questa la versione WiFi ed LTE puoi connetterti a Internet come vuoi, anche con una scheda Sim. Inoltre trovi inclusa la penna digitale che ti consente di prender appunti e disegnare. Grazie a una super batteria da 7040 mAh è in grado di durare per 10 re di attività.

Gode di uno straordinario e generoso display da 11 pollici con risoluzione FHD 1920 x 1200 e pannello IPS da 400 nits perfettamente visibile alla luce del sole. Ha un peso di soli 465 grammi e uno spessore di appena 7,55 mm. Troverai una memoria interna da 128 GB espandibile fino a 1 TB con una scheda microSD. E monta il potente processore MediaTek Helio G88 con 8 GB di RAM a supporto per garantire un'ottima velocità.

Che stai aspettando? Chiaramente a questo prezzo andrà a ruba per cui devi essere veloce. Vai ora su Amazon e acquista il tuo Lenovo Tab M11 WiFi + LTE a soli 239 euro, invece che 279 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.