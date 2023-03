Lenovo IdeaPad 5: il Chromebook migliore in SUPER SCONTO su Amazon

Non è vero che i Chromebook sono tutti uguali. Prendi ad esempio il Lenovo IdeaPad, protagonista dell'offerta del giorno di Amazon: montando un disco SSD, tra l'altro di 128GB, si pone una spanna sopra tutti gli altri Chromebook nella fascia di prezzo tra 300 e 400 euro. Per non parlare dell'ottimo display, altro suo fiore all'occhiello. Ancora per poco lo puoi acquistare su Amazon a 349 euro anziché 499 euro, grazie al 30% di sconto.

Lenovo IdeaPad 5 in sconto del 30% su Amazon

Perché lo consideriamo il Chromebook migliore? Per due motivi. Il primo riguarda la presenza del disco SSD da 128GB, una rarità per i portatili che girano col sistema operativo ChromeOS, visto che nel 99% dei casi è presente una semplice eMMC. Questo significa avere un portatile ancora più performante, ancora più veloce, ancora più duraturo, di quanto già non sia di suo il Chromebook. Come anticipato nell'introduzione, l'altro motivo per cui il Lenovo IdeaPad 5 è da considerarsi il migliore della sua categoria è il generoso display da 15,6" pollici Full HD, che garantisce un'esperienza multimediale al pari di tanti altri PC Windows in vendita a prezzi nettamente più alti.

Un ulteriore punto di forza del Chromebook di Lenovo è la straordinaria autonomia, in grado di reggere ben oltre le classiche 8 ore di lavoro.

Se vuoi provare l'esperienza di Chrome OS sulla migliore macchina oggi disponibile nella fascia di prezzo tra i 300 e 400 euro, questa è l'offerta giusta: aggiungi al carrello ora il Lenovo IdeaPad 5 per risparmiare 150 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

