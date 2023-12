LEGO 100 anni di ICONE DISNEY in offerta a 38,63€ su Amazon

Il set LEGO 100 anni di Icone Disney è tra le offerte Amazon del giorno da non perdere. Lo troviamo in vendita a 38,63€ invece che a 54,99€, grazie allo sconto del 30% che consente di risparmiare circa 17 euro rispetto al prezzo finale. In più è possibile scegliere il pagamento in 5 rate senza interessi a partire da 12,88€ al mese. Questa opzione si può scegliere durante la fase di check-out. Ecco il link all’offerta.

100 anni di Icone Disney è tra i migliori set LEGO in vendita sotto le feste di Natale. Tra i suoi punti di pregio citiamo la presenza di 72 personaggi Disney da creare ed esporre e le 12 basi per creare fantastiche decorazioni.

Set LEGO 100 anni di Icone Disney in sconto del 30% su Amazon

Con il set LEGO dedicato alle Icone Disney i bambini dai 6 anni in su possono scegliere tra 72 disegni con personaggi Disney per realizzare un mosaico artistico da esporre nella loro cameretta o in qualunque altro luogo desiderino. Nella confezione sono inclusi elementi per cornici e ganci e numerose tessere per creare fino a 12 icone Disney nello stesso tempo.

Ad impreziosire il tutto ci pensa anche la minifigura LEGO Disney di Topolino, che si presenta con in mano una tavolozza e un pennello. I bambini possono ad esempio esporla vicino alle loro creazioni.

In definitiva, si tratta di un set di arti e mestieri Disney ideale per giocare insieme ad altri bambini e favorire il gioco creativo. Inoltre, è un set perfetto per chi ha la passione per l'arte e i personaggi Disney.

Il set di costruzioni LEGO 100 anni di Icone Disney è in offerta a soli 38,63€ su amazon.it. L’articolo è venduto e spedito da Amazon, ciò significa che gli utenti Prime beneficiano delle spese di spedizione gratis (arriva prima di Natale).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.