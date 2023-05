Leggi e modifica i tuoi documenti PDF con Soda PDF - Scaricalo gratis!

La possibilità di editare un file PDF, così come convertirlo, è sicuramente indispensabile per chi lavora spesso con i documenti. Programmi di questa tipologia sono sempre degli strumenti che non possono mancare, specialmente a quei professionisti che si occupano di redigere diverse tipologie di file, come atti, certificati o altro.

Modificare o convertire un documento PDF richiede però spesso delle funzionalità solo disponibili a pagamento. Problema che non si pone con Soda PDF, un pratico lettore che permette di fruire gratuitamente di strumenti per la modifica, la conversione e anche altro, come l'OCR.

Modificate gratuitamente i documenti con Soda PDF

Soda PDF è completamente compatibile con tutti i formati PDF di Adobe. Permette creare dei documenti da oltre 300 formati di file, tra cui Excel, Word, PowerPoint, immagini e tanto altro. La pratica interfaccia mette a disposizione una barra superiore che organizza tutte le funzionalità per categoria. Troverete subito quella che vi serve al momento.

Potrete inserire immagini, collegamenti, intestazioni e piè di pagina. Soda PDF permette ovviamente di effettuare le modifiche più ordinarie, come riordinare, spostare, ruotare, eliminare o semplicemente esportare singole pagine del documento.

È anche possibile digitalizzare un documento su carta con l'OCR, in modo da modificarlo successivamente. L'OCR è una tecnologia di digitalizzazione che consente infatti di riconoscere il testo, in modo da renderlo editabile tramite i software, come Soda PDF.

Il lettore rende disponibili ulteriori funzionalità avanzate nella versione a pagamento, tramite abbonamento annuale. Sottoscrivendolo, è possibile ottenere strumenti come l'inserimento di firme elettroniche, anche con validità legale, oppure un maggior livello di protezione dei PDF, tra cui autorizzazioni per le modifiche e password con crittografia AES a 256-bit. In caso di insoddisfazione, potrete sempre richiedere un rimborso entro 30 giorni dall'acquisto. L'assistenza clienti sarà sempre disponibile ad aiutarvi senza costi aggiuntivi, se si verificheranno dei problemi.

Scaricate ora gratuitamente Soda PDF per provare in anteprima il software.

