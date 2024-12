Lega Serie A e Meta uniscono le forze contro la pirateria online

La Lega Serie A ha annunciato una collaborazione strategica con Meta, la società madre di Facebook e Instagram, per contrastare la pirateria online e proteggere i contenuti legati al campionato di calcio italiano. Questo accordo rappresenta un passo significativo nella lotta contro la diffusione non autorizzata di eventi sportivi sui social media, una pratica che compromette gli interessi economici dell'intero settore sportivo.

Grazie a questa partnership, la Lega Serie A avrà a disposizione strumenti avanzati per rilevare e bloccare i contenuti illegali. Meta metterà infatti a disposizione il suo Rights Manager, un sistema tecnologico all’avanguardia capace di individuare in tempo reale immagini e video che violano il copyright sui suoi social network. Il software analizza costantemente i contenuti caricati su Facebook e Instagram, identificando quelli protetti da diritti d’autore. Una volta rilevata una violazione, il sistema può intervenire automaticamente rimuovendo il materiale e impedendone la diffusione non autorizzata.

Una collaborazione rivolta a rafforzare questo sistema

Oltre all’utilizzo di questa tecnologia, Lega Serie A e Meta collaboreranno per sviluppare ulteriori strumenti in grado di rafforzare l’efficacia di questo sistema. L’obiettivo è quello di migliorare la velocità e l’efficienza nella gestione delle violazioni, rendendo più difficile per i pirati digitali aggirare i controlli. Questo tipo di approccio tecnologico permette alla Lega Serie A di rispondere con maggiore prontezza alle sfide poste dalla pirateria online.

La diffusione illegale di eventi sportivi rappresenta una minaccia significativa per il mondo dello sport, danneggiando le leghe, i club e i broadcaster che investono ingenti risorse per acquisire i diritti di trasmissione. La collaborazione con Meta si propone di limitare drasticamente questo fenomeno, garantendo una protezione più efficace dei contenuti. Questo accordo non solo tutela gli interessi economici degli attori coinvolti, ma contribuisce anche a promuovere una fruizione legale e sicura degli eventi sportivi da parte dei tifosi.