Lega Basket Serie A: via al campionato, come vedere le partite a 9,99 €/mese

Prende il via la stagione 2024 della Lega Basket Serie A, il massimo campionato di basket italiano. Tutta la nuova stagione sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN che permette ai suoi abbonati di seguire anche il basket europeo, con l'Eurolega e l'Eurocup. Si tratta, quindi, di un pacchetto completo e dedicato a tutti i tifosi e gli appassionati.

Per seguire le partite della Lega Basket Serie A su DAZN è possibile attivare il piano Start, che parte da 9,99 euro al mese, oppure i piani Standard e Plus, che includono anche le partite della Serie A e della Serie B di calcio. Tutte le versioni di DAZN sono attivabili direttamente online, tramite il sito ufficiale di DAZN. Il campionato della Lega Basket Serie A prenderà il via il prossimo 28 di settembre.

La Serie A di Basket è su DAZN: ecco quanto costa

Il modo più conveniente per guardare le partite della Serie A di basket su DAZN è rappresentato dal piano Start, disponibile in tre versioni:

la versione annuale con pagamento mensile ha un costo di 9,99 euro al mese e prevede 12 mesi di permanenza minima

ha un costo di e prevede 12 mesi di permanenza minima la versione mensile , con possibilità di disdetta con preavviso di 30 giorni, ha un costo di 14,99 euro al mese

, con possibilità di disdetta con preavviso di 30 giorni, ha un costo di la versione annuale con pagamento all'attivazione, in un'unica soluzione (ma pagando con PayPal è possibile pagare in 3 rate senza interessi) ha un costo di 99 euro

Per gli appassionati di calcio ci sono anche i piani Standard e Plus, che includono tutte le partite di Serie A e la Serie B oltre che il calcio internazionale. Anche in questo caso, ci sono tre diverse versioni tra cui scegliere per ogni piano.

Per accedere subito a DAZN basta seguire il link qui di sotto.

