Lega Basket Serie A: come vedere le partite in streaming dall'estero

Il campionato italiano di basket è iniziato con la terza giornata che si gioca questo week end: per seguire le partite della Lega Basket Serie A è possibile affidarsi a DAZN, andando ad attivare il piano Start, disponibile da 9,99 euro al mese.

In alternativa, ci sono i piani Standard e Plus, che includono anche il calcio e tutte le partite di Serie A, con possibilità di attivazione da 34,99 euro al mese. Per gli appassionati, quindi, ci sono diversi sistemi per poter seguire le partite della Lega Basket Serie A in streaming. Basta attivare uno dei piani di DAZN per seguire le partite.

Per seguire la Lega Basket Serie A in streaming dall'estero, invece, è necessario ricorrere anche a una VPN, in modo da poter spostare il proprio IP in Italia, scegliendo un server italiano ed evitando i blocchi geografici all'accesso alla piattaforma di streaming.

La VPN da utilizzare non può che essere NordVPN, servizio di riferimento del settore che ha un costo di 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di garanzia di rimborso. Per attivare la VPN basta visitare il sito ufficiale di NordVPN.

Lega Basket Serie A in streaming dall'estero: la procedura

Per seguire le partite della Lega Basket Serie A dall'estero basta una VPN oltre a un abbonamento a DAZN. La procedura da seguire è questa:

attivare una VPN illimitata come NordVPN

dall'app della VPN, avviare la connessione protetta selezionando un server italiano

collegarsi a DAZN per seguire le partite (è necessario avere un abbonamento attivo)

La VPN da attivare è NordVPN: il costo è di 3,09 euro al mese scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra oltre che con 30 giorni di tempo per esercitare una garanzia di rimborso integrale.

Quanto costa DAZN

Per vedere le partite della Lega Basket Serie A è possibile attivare il piano Start di DAZN, disponibile in tre versioni:

piano mensile al costo di 14,99 €/mese

piano annuale con pagamento mensile al costo di 9,99 €/mese

piano annuale con pagamento anticipato al costo di 99 euro

In alternativa, c'è il piano Standard, che include la Serie A e la Serie B di calcio. I costi sono:

piano mensile al costo di 44,99 €/mese

piano annuale con pagamento mensile al costo di 34,99 €/mese

piano annuale con pagamento anticipato al costo di 359 euro

C'è poi la piano Plus che aggiunge al piano Standard la possibilità di visione da due dispositivi. I costi sono:

piano mensile al costo di 69,99 €/mese

piano annuale con pagamento mensile al costo di 59,99 €/mese

piano annuale con pagamento anticipato al costo di 599 euro

Tutti i piani sono attivabili tramite il sito ufficiale di DAZN

